Niet alle functies van Apple Intelligence werken in het Nederlands. Maar een van de handigste AI-functies werkt nu al wél!

Deze functie van Apple Intelligence werkt nu al in het Nederlands

Apple heeft in iOS 18.4 ondersteuning nog meer talen toegevoegd voor Apple Intelligence, maar nog steeds niet in het Nederlands. Toch is het mogelijk om (sommige) functies ook hier te gebruiken. Vaak moet je de iPhone dan in het Engels instellen. Maar er is een functie die in het Nederlands nu al werkt.

Een van die functies vind je in de Foto’s-app. Dit is de functie ‘Ruim op’ (Clean Up in het Engels). Daarmee kun je heel makkelijk afleidende objecten in een foto verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een persoon die in je foto staat, of een propje papier op de grond. Je vindt de functie door een foto te openen in de Foto’s-app en dan op de aanpas-knop (de knop met de drie streepjes) te tikken. Vervolgens vind je de functie helemaal rechts.

Ruim op aanzetten op iPhone

Bij sommige iPhones staat de Ruim op-functie standaard al aan. Ook al zegt Apple dat ‘Ruim op’ niet werkt op iPhones en iPads als je je in de EU bevindt. Is dat bij jouw iPhone wel het geval en zie je de functie echt nog niet? Dan kun je de functie altijd nog handmatig aanzetten.

Houd er wel rekening mee dat je iPhone (of iPad) ondersteuning moet hebben voor Apple Intelligence. Anders gaat die vlieger sowieso niet op. De iPhones met ondersteuning voor Apple’s AI zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max of nieuwer. Daarnaast heeft ook de iPhone 16e de AI-functies.

Daarna moet je de iPhone eerst even op Engels instellen. Dat doe je door naar ‘Instellingen > Algemeen’ te gaan. Daarna scrol je naar beneden en kies je voor ‘Taal en Regio’. Zet vervolgens bovenaan de voorkeurstaal op ‘Engels (US)’ en bij Regio stel je dit in op ‘Verenigde Staten’ of ‘United States’.

Daarna open je de ‘Foto’s’-app en open je een foto. Open de instellingen en tik op ‘Clean Up’ om de functie te downloaden. Is de functie eenmaal binnen, dan kun je hem voor altijd blijven gebruiken. Daarna kun je de iPhone terugzetten in het Nederlands en blijft deze functie van Apple Intelligence nog steeds beschikbaar op jouw toestel.

