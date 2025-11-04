Apple Intelligence inschakelen: zo krijgt je iPhone er héél veel functies bij

Apple Intelligence is beschikbaar in het Nederlands! Benieuwd hoe je Apple Intelligence kunt inschakelen? Zo krijg je er heel veel functies bij!

Apple Intelligence

Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de iPhone! Apple heeft iOS 26.1 uitgebracht, waarmee grote veranderingen naar je iPhone komen. Apple Intelligence is voor het eerst in het Nederlands beschikbaar, waardoor je alle nieuwe functies eindelijk kunt inschakelen in Nederland én België. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat vrijwel alle applicaties meer handige features krijgen die werken met kunstmatige intelligentie.

Apple kondigde Apple Intelligence al aan in 2024 bij de introductie van iOS 18. De nieuwe techniek werkt met kunstmatige intelligentie en brengt een reeks handige functies naar je iPhone. Apple Intelligence is al langere tijd te gebruiken in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen, maar Nederland en België moesten het zonder de nieuwe techniek doen. Daar heeft iOS 26.1 verandering in gebracht, want je kunt Apple Intelligence eindelijk inschakelen.

Zo schakel je Apple Intelligence in

Je iPhone krijgt er met iOS 26.1 dus veel functies bij, maar daarvoor moet je Apple Intelligence wel inschakelen. Helaas werken niet alle iPhones met de nieuwe techniek, Apple Intelligence is alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro (Max) en nieuwer. Heb jij een recente iPhone? In dat geval is Apple Intelligence nu beschikbaar in het Nederlands. Je schakelt alle nieuwe features als volgt in op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Apple Intelligence en Siri’; Tik op ‘Schakel Apple Intelligence in’; Kies voor ‘Configureer Apple Intelligence’ en volg alle stappen om Apple Intelligence in te schakelen.

Verschijnt Apple Intelligence niet in het Nederlands? Voor het inschakelen van Apple Intelligence in het Nederlands moet Siri in dezelfde taal zijn ingesteld. Zorg er daarom voor dat je Siri op ‘Nederlands (Nederland)’ of ‘Nederlands (België)’ hebt gezet. Je kunt Apple Intelligence vervolgens activeren op je iPhone. Het kost doorgaans even voordat alle nieuwe functies zijn geïnstalleerd, je iPhone geeft vanzelf een melding als Apple Intelligence klaar voor gebruik is.

Veel nieuwe functies

Heb je Apple Intelligence geïnstalleerd en is de nieuwe techniek op je iPhone geïnstalleerd? In dat geval heb je er heel veel nieuwe functies bij. Met Apple Intelligence worden vrijwel alle applicaties uitgebreid met een handige Schrijfhulp, die teksten voor je samenvat, verbetert en herschrijft. Zo hoef je mails niet meer zelf op te stellen, maar kun je daarvoor de Schrijfhulp gebruiken. Met deze hulp kun je ook lijsten en tabellen opstellen.

Daarnaast krijgt je iPhone er een compleet nieuwe applicatie bij, want Image Playground wordt samen met Apple Intelligence automatisch geïnstalleerd. Met deze app kun je zelf afbeeldingen en plaatjes samenstellen. Dat is niet alles, want met Apple Intelligence kun je ook Genmoji maken. Dit zijn emoji, die je zelf creëert met behulp van kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten? Lees hier alles over Apple Intelligence! Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je alles te weten komt over Apple Intelligence!