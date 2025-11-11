Apple Intelligence activeren? Pas op met deze 4 gevaren voor je iPhone

Ben je van plan om Apple Intelligence direct te activeren? Pas dan op met deze vier gevaren van Apple Intelligence voor je iPhone!

Gevaren van Apple Intelligence

Apple Intelligence is eindelijk in het Nederlands beschikbaar! We hebben lang moeten wachten op alle nieuwe functies, want Apple heeft ze al aangekondigd in juni 2024. Apple Intelligence is al langer te gebruiken in het Engels, maar dat is nu niet meer nodig. Ben je van plan om Apple Intelligence direct op je iPhone te activeren? Pas dan op met deze vier gevaren van Apple Intelligence voor je iPhone!

1. Veel opslagruimte

Om Apple Intelligence te gebruiken op je iPhone heb je veel werkgeheugen én opslagruimte nodig. Apple Intelligence werkt alleen op iPhones met 8 GB RAM, dat is de iPhone 15 Pro (Max) en nieuwer. Daarnaast heb je minimaal 7 GB aan vrije opslagruimte nodig om alle nieuwe functies van Apple Intelligence op je iPhone te installeren. Dat is één van de gevaren van Apple Intelligence, want de opslagruimte van je iPhone gaat er veel sneller doorheen.

Om de basisfuncties van Apple Intelligence te downloaden heb je 7 GB aan opslagruimte nodig. Installeer je meer taalmodellen of gebruik je meer functies van Apple Intelligence? Dan kan dit oplopen tot maar liefst 12 GB aan opslagruimte. Wanneer je Apple Intelligence hebt gedownload blijven deze taalmodellen op je iPhone staan, zelfs als je alle functies weer uitschakelt. Houd daar dus rekening mee, want je bent minimaal 7 GB of meer definitief kwijt als je Apple Intelligence activeert.

2. Bèta van Apple Intelligence

Apple benadrukt zelf dat het nog om een testversie van Apple Intelligence gaat. Dat betekent dat de definitieve versie nog niet af is, waardoor de kans groter is dat Apple Intelligence fouten maakt. Bij de instellingen van Apple Intelligence waarschuwt Apple zelfs dat de techniek onjuiste, onverwachte of aanstootgevende resultaten kan genereren. Het is daarom verstandig om belangrijke informatie op juistheid te controleren.

Houd daar rekening mee als je Apple Intelligence activeert op je iPhone. Met behulp van Apple Intelligence kun je antwoorden krijgen op je vragen, mails opstellen en teksten laten herschrijven, maar dat is niet zonder gevaren. De kans op fouten is aanwezig, waardoor het aan te raden is om Apple Intelligence altijd te controleren. Let dus op, want het gaat nog niet om de definitieve versie van Apple Intelligence.

3. Wachten op meer functies

Apple Intelligence is eindelijk in het Nederlands beschikbaar, maar dat geldt nog lang niet voor alle functies. Je kunt pas een beperkt deel van de features in het Nederlands gebruiken, waaronder de Schrijfhulp en Image Playground. Veel andere onderdelen zijn in Nederland en België nog niet uitgerold. Zo moeten we het zonder Live vertalen bij de AirPods en Live transcripten bij telefoongesprekken doen, terwijl deze in het Engels wel beschikbaar zijn.

Je kunt Apple Intelligence dus wel activeren, maar alle functies zijn nog lang niet beschikbaar in het Nederlands. We moeten voorlopig wachten op de release van alle onderdelen, het is niet bekend wanneer Apple deze uitrolt in Nederland en België. Controleer van tevoren daarom goed of de features die je wilt uitproberen hier wel beschikbaar zijn. Is dat niet het geval? Wacht dan nog even met het inschakelen van Apple Intelligence om op je opslagruimte te besparen.

4. Kortere accuduur

De functies van Apple Intelligence die wél beschikbaar zijn in het Nederlands worden lokaal op je iPhone gedraaid. Op die manier weet je zeker dat je gegevens niet op een externe server van Apple of OpenAI belanden. Dat is een groot voordeel van Apple Intelligence, want je privacy komt niet in gevaar bij de nieuwe functies. Toch heeft het ook een nadeel, omdat het lokaal draaien van opdrachten nog zwaarder is voor de accu van je iPhone.

Alle taken van Apple Intelligence worden verwerkt op de iPhone zelf, waardoor het toestel meer energie verbruikt. Hoe vaker je functies van Apple Intelligence gebruikt, hoe sneller de accu leeg gaat. Dat is zeker bij oudere iPhones een gevaar van Apple Intelligence, omdat eerdere processors meer moeite hebben met het verwerken van zware taken. Met Apple Intelligence krijg je er dus veel features bij, maar dat heeft wel een negatief effect op de batterijduur van je iPhone.

Ben jij van plan om Apple Intelligence te activeren op je iPhone? Pas dan op voor deze vier gevaren, want Apple Intelligence heeft veel opslagruimte nodig en maakt nog regelmatig fouten. Bovendien kun je nog niet alle functies in het Nederlands gebruiken, waardoor je niet de complete ervaring van Apple Intelligence krijgt. Als je geen risico wilt nemen is het aan te raden om nog even te wachten met het installeren van Apple Intelligence.

Wil je tóch aan de slag met nieuwe functies? Zorg er dan voor dat je minimaal 7 GB aan opslagruimte kwijt bent aan Apple Intelligence, ook als je de techniek op een later moment weer uitschakelt. In dat geval krijgt je iPhone er wel heel veel handige features bij, waaronder de Schrijfhulp en Image Playground. Benieuwd naar alle nieuwe functies? Lees hier alles over Apple Intelligence. Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van al het Apple-nieuws!