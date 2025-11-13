Met Apple Intelligence maakt je iPhone in een handomdraai een diashow van je eigen foto’s. Wij laten zien hoe je dat doet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Apple Intelligence-functie maakt van je foto’s een diashow die écht leuk is

Apple heeft met iOS 26 flink ingezet op functies met Apple Intelligence. Één van deze functies zit een beetje verborgen, maar is minstens net zo leuk als de rest. Dit onderdeel is de vernieuwde Terugblikken-functie.

Met behulp van Apple Intelligence wordt het maken van een persoonlijke diashow daarmee niet alleen sneller en mooier, maar ook veel persoonlijker. En het mooiste is dat je er zelf bijna niets voor hoeft te doen. Je moet alleen een korte omschrijving geven en je iPhone doet de rest!

Om de functie te gebruiken heeft je iPhone wel ondersteuning voor Apple Intelligence nodig. Dat betekent dat je een iPhone 15 Pro of nieuwer moet hebben. Daarnaast moet je ook Apple Intelligence aan hebben staan. Hoe je dat doet lees je in het artikel hieronder.

Diashow maken met Apple Intelligence: stap-voor-stap

Als je Apple Intelligence eenmaal hebt ingeschakeld kun je aan de slag. Om een diashow te maken op je iPhone volg je onderstaande stappen.

Diashow maken met Apple Intelligence op je iPhone Open de ‘Foto’s’-app op je iPhone; Tik onderaan op ‘Verzamelingen’; Kies voor ‘Terugblikken’; Tik op ‘Maak aan’; Beschrijf wat je wilt zien in de terugblik. Geef ook aan wat voor muziek je wilt horen; Wacht even en de diashow verschijnt vanzelf.

De diashow binnen zo’n 10 seconden klaar. Maar als je wilt is het achteraf mogelijk om nog wat aanpassingen te maken. Tik tijdens het afspelen op de diashow en gebruik de opties linksonder om de muziek aan te passen. Met de functies rechtsonder is het mogelijk om specifieke foto’s uit de diashow te halen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door rechtsboven op de drie puntjes te tikken kun je de titel wijzigen van de diashow of hem bewaren in je favorieten. Ook is het daar mogelijk om de diashow die je met Apple Intelligence gemaakt hebt te delen.

iPhone met Apple Intelligence kopen

Heb je nog geen iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence. Maar zou je die wel graag willen hebben? Dan is de iPhone 17 een prima optie. Dit is de nieuwste iPhone van Apple met AI.

Apple hanteert bij de iPhone 17 een beginprijs van 969 euro, bij andere aanbieders kost de telefoon inmiddels € 916,-. Voor die prijs krijg je het basismodel met 256 GB aan opslagruimte. Wil je nog wat meer besparen? Dan moet je de iPhone 17 met een abonnement nemen. De beste deals vind je hieronder!