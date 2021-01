Zeg je Apple gedag, of ga je met een schone lei beginnen? Het is mogelijk om je Apple ID te verwijderen, en dit is hoe.

Apple ID verwijderen: zo doe je dat

Als Apple-gebruiker kun je niet zonder een Apple ID. Je gebruikt het account onder meer om bestanden op te slaan via iCloud en om apps te downloaden in de App Store. Nu kan het zo zijn dat je al jaren een iPhone gebruikt en niet meer tevreden bent over je Apple ID-naam, overstapt naar een ander merk of simpelweg met een schone lei wil beginnen.

In dat geval is het mogelijk om je Apple ID te verwijderen of deactiveren. Vroeger moest je altijd contact opnemen met het Apple zelf om je account te verwijderen, maar tegenwoordig kun je dit helemaal zelf regelen.

Ga naar de Apple ID-inlogpagina en vul je gegevens in;

Kies onderaan voor ‘Je account verwijderen’; Bevestig je keuze en geef eventueel een reden van verwijdering op; Noteer de toegangscode of print de pagina: misschien verander je nog van gedachten.

Apple heeft je verzoek ontvangen en verwijdert het account definitief na zeven dagen. Je krijgt een toegangscode waarmee je je later nog bij Apple kan identificeren. Het is dus slim om deze te noteren of te printen, voor het geval je van gedachten verandert. Tijdens deze week kun je nog contact opnemen met de klantenservice om de keuze terug te draaien met je toegangscode.

Dit gebeurt er als je je Apple ID verwijdert

Bij het verwijderen van je Apple ID worden al je gegevens definitief gewist. Het is dus verstandig om vooraf een kopie van je gegevens te ontvangen. Deze vraag je op door in hetzelfde menu als waarin je je account verwijdert te kiezen voor de bovenste optie: ‘Een kopie van je gegevens ontvangen’.

Indien je verwijderen een te drastische maatregel vindt, kun je het account ook deactiveren. Je Apple ID wordt tijdelijk stopgezet – Apple verzamelt dus geen gegevens en je kunt het account niet meer gebruiken – waarna je het profiel zelf weer activeert.

