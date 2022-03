Is er iets mis? Neem contact op met Apple Helpdesk

Werkt je iPhone, iPad, Apple ID of Apple Music niet? Je kan dan contact opnemen met Apple’s helpdesk: Apple Support. In dit artikel lees wanneer, waarom en hoe je deze klantenservice aanspreekt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Helpdesk (of Apple Support) is de naam van de klantenservice van Apple. Als je problemen heb (welke dan ook) met je iPhone of andere Apple producten kan je hier terecht. Ook problemen rondom software, firmware en Apple diensten zijn met de helpdesk van Apple op te lossen.

Natuurlijk heeft iPhoned.nl ook heel veel tips en oplossingen voor jouw problemen uitgezocht. Je kan de woorden rondom je probleem intikken bij onze zoekbalk rechtsboven! Staat jouw probleem er niet tussen? Dan is Apple helpdesk een goede optie om te proberen. In dit artikel leggen we je uit hoe deze klantenservice contacteert.

Apple’s helpdeks kan je op verschillende manieren helpen: via directe hulp van de klantenservice, veelgestelde vragen (FAQ) en via een forum.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple helpdesk: veelgestelde vragen

Voor problemen die vaak voorkomen heeft Apple een grote ‘veelgestelde vragen’ pagina. Hier zoek je je vraag op in een van de vele categorieën en staat het antwoord al klaar. Deze categorieën zijn bijvoorbeeld Apple producten of Apple’s diensten. Als je vraag er niet tussen staat heb je twee opties: de klantenservice of het forum. Helaas is de veelgestelde vragen-pagina niet compleet en zijn er soms uniekere problemen.

Praat met een mens bij Apple helpdesk of op het forum

Vind je bij de veelgestelde vragen niet het antwoord of oplossing die je zocht? Dan moet je de klantenservice van Apple contacteren. Kies voor deze optie om met iemand te praten. Als je naar beneden gaat op deze pagina kan je iemand telefonische contacteren bij Apple helpdesk. Deze mensen spreken gewoon Nederlands. Ook kan je een mailtje sturen of met iemand chatten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De allerlaatste optie is voor de problemen die enigszins uniek lijken te zijn waar zelfs de klantenservice geen raad mee weet. Als denkt dat jouw probleem enig in zijn soort is, ga dan naar dit forum. Hier zijn allerlei Apple-enthousiastelingen die de Apple producten en diensten door en door kennen. Ook bevinden zich hier wel eens de ontwikkelaars van de producten zelf. Apple heeft al deze opties ook verpakt in een app.

Apple Support Apple 6,8 (319 reviews) Gratis via App Store via App Store

Heb ik nog voldoende (product)garantie?

Je krijgt standaard 1 jaar garantie bij de aankoop van een product van Apple. 90 dagen na je aankoop kan je de klantenservice bellen over bijvoorbeeld het retourneren van je Apple product. In Nederland is het wettelijk verplicht om consumenten minstens 2 jaar garantie te geven. Gelukkig dus.

Dit geldt echter niet voor Apple helpdesk: Apple Support. Na een jaar komt deze standaard garantie te vervallen en is Apple Support voor jouw afgesloten. Als je een abonnement op Apple Care+ hebt is dit niet het geval. Als je deze dienst niet hebt afgesloten kan het zijn dat je voor je telefonische hulp moet betalen. Let dus goed op! Bij grote productiefouten hoor je van Apple vanzelf hoe het in zijn werk gaat. De garantie van een jaar lang Apple helpdesk gaat niet op voor diensten en software van Apple. Deze is vrijwel altijd gratis.

Je kan ons ook altijd gratis een berichtje sturen. Wij hebben ook een hele mooie app, waar ook antwoorden op je vragen staan. Download de iPhoned.nl-app of blijf op een andere manier op de hoogte van alle Apple oplossingen en tips via onze nieuwsbrief.