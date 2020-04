Met Apple Gezinsdeling kunnen gezinnen apps, muziek, films en boeken onderling met elkaar delen. Hierdoor hoef je deze content maar een keer te kopen voor alle gezinsleden. iPhoned laat in deze gids zien hoe je de functie instelt en wat je er precies mee kunt.



Alles over Apple Gezinsdeling en apps delen met gezin

Het delen van je Apple-aankopen met gezinsleden is een populaire functie, waarvan veel mensen echter niet weten hoe deze werkt. In deze gids nemen we daarom niet alleen door wat het is, maar ook hoe je de functie instelt en wat de mogelijkheden zijn in vijf hoofdstukken.

1. Wat is Apple Gezinsdeling?

Sinds iOS 8 kunnen gezinsleden dankzij Apple Gezinsdeling al hun digitale Apple-aankopen gratis uitwisselen. Handig, want hierdoor kunnen jij, je partner en kinderen gewoon een eigen Apple ID instellen, maar hoef je niet keer op keer te betalen voor dezelfde apps, films, Apple Music, Apple TV Plus en Apple Arcade. Je kunt maar van één gezin tegelijk lid zijn.

Met Gezinsdeling kunnen maximaal zes Apple ID’s gegevens delen. Dit heeft betrekking op de volgende diensten van Apple:

Aankopen uit de App Store

Een Apple Music-abonnement

Een iCloud-opslagabonnement

Locatie delen

Agenda’s delen

Afhankelijk van hoe groot het gezin is en hoeveel diensten van Apple je gebruikt, kun je dus flink besparen door Gezinsdeling goed in te stellen.

2. Gezinsdeling instellen en een gezinshoofd kiezen

Gezinsdeling kun je gemakkelijk activeren op je iPhone, iPad of Mac. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een iPhone, iPad of iPod touch die op iOS 8 of hoger draait, of een Mac met minimaal OS X Yosemite. Daarnaast moet je een Apple ID hebben waarmee je bent ingelogd op iTunes en iCloud.

Als je deze twee benodigdheden hebt, moet je eerst bepalen wie het gezinshoofd wordt. Dit is de persoon die gaat betalen voor de aankopen die door aangesloten gezinsleden gedaan worden. Hiervoor moet dus een betaalmethode aan je Apple ID worden gekoppeld, zoals een credit card of PayPal-account.

Lees ook: In 7 stappen met PayPal betalen in de App Store en iTunes

Je kunt Delen met Gezin zowel op iOS als macOS instellen door onderstaande stappen te doorlopen:

Gezinsdeling instellen op iPhone of iPad

Open de Instellingen-app; Tik op je naam bovenin beeld; Kies ‘Stel Delen met gezin in’; Kies welke functies je wilt delen; Volg de instructies op het scherm.

Gezinsdeling instellen op de Mac

Klik op het Apple-icoontje in de linker bovenhoek van het scherm; Kies ‘Systeemvoorkeuren’; Klik in het volgende venster op iCloud; Klik op Configureer gezin; Volg de instructies op het scherm.

3. Gezinsleden toevoegen aan Delen met Gezin

Nu jouw Apple ID gezinshoofd is, kun je de Apple ID’s van andere gezinsleden toevoegen. Grote kans dat je partner al een eigen ID heeft, die je vervolgens gemakkelijk kunt toevoegen op je iPhone of iPad.

Open de Instellingen-app; Tik op je naam en selecteer Delen met gezin; Kies ‘Voeg gezinslid toe’; Vul de naam of het e-mailadres in van het gezinslid; Volg de instructies op het scherm; Verstuur de uitnodiging via de Berichten-app of een andere dienst.

4. Gezinsdeling en Apple ID voor kinderen

Heb je ook minderjarige kinderen, dan raden we aan om een Apple ID voor een kind aan te maken. Dit doe je als volgt.

Open de Instellingen-app en tik op je naam; Kies ‘Delen met gezin’ en ‘voeg gezinslid toe’; Tik nu op ‘Maak een Apple ID voor een kind aan’; Voer de geboortedatum van het kind in en tik op volgende; Accepteer de privacyvoorwaarden en voer je betaalmethode in; Vul de naam van het kind in en maak een Apple ID-mailadres aan; Vul een wachtwoord in en beveilig deze met de stappen op het scherm.

Dit kinder-ID heeft een aantal voordelen. Zo ben jij de beheerder ervan, en is jouw e-mailadres degene die je gebruikt om de account te herstellen of wijzigen. Je kunt deze accounts bovendien op afstand beheren via de Delen met Gezin-instellingen.

Voor kinderen jonger dan 13 jaar staat ‘Vraag om te kopen’ standaard ingesteld. Hiermee krijgt het gezinshoofd een melding als een kind een betaalde app wil aanschaffen of een film wil huren in iTunes. Het gezinshoofd kan vervolgens vanaf zijn of haar apparaat wel of geen toestemming geven en de betaling voltooien. Hiermee voorkom je dat een kind talloze aankopen doet met jouw gekoppelde betaalmethode.

Let wel op dat een kinder Apple ID standaard dezelfde films, apps en boeken kan downloaden als jij. Je zult zelf beperkingen aan moeten brengen om minderjarigen bijvoorbeeld af te schermen van volwassen content. In onderstaande tip laten we zien hoe je dit doet.

Lees ook: Ouderlijk toezicht instellen op een iPhone of iPad: zo doe je dat in 4 stappen

5. Apps en aankopen delen

Nu je hele gezin aan elkaar gekoppeld is, kun je beginnen met downloaden. Voortaan kun je in de App Store in het ‘Aankopen’ tabblad een nieuw onderdeel vinden met ‘Aankopen van’ met daarachter de naam van een gezinslid. Tik hierop om een venster te openen met alle aangeschafte apps, zowel gratis als betaald.

Alle aankopen worden voortaan standaard afgeschreven van de betaalmethode die het gezinshoofd heeft ingesteld. Wil je ook je voordeel doen met een gezamenlijk Apple Music-abonnement, dan zul je een gezinsabonnement af moeten sluiten. Hier kunnen maximaal vijf gezinsleden gebruik van maken. Je sluit dit abonnement af via de Apple Music-instellingen van je account.

Let wel op dat je app-aankopen kunt delen, maar dit niet voor in-app aankopen geldt. Op het moment van schrijven zul je dus uitbreidingen van games of andere aankopen die je rechtstreeks in de app doet alsnog voor ieder gezinslid los moeten aanschaffen.