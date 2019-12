Een groot voordeel van Apple Gezinsdeling is dat je apps, muziek, films en boeken met één keer hoeft te kopen, waarna alle gezinsleden ervan kunnen genieten. We laten zien hoe je eerdere aankopen van gezinsleden downloadt.



Apps downloaden via Apple Gezinsdeling

Met Apple Gezinsdeling kun je digitale Apple-aankopen gratis uitwisselen. Dat is fijn, want zo hoef je niet twee keer de portemonnee te trekken voor dezelfde app. De enige uitzondering hierop zijn in-app aankopen, zoals een uitbreiding voor een game. Deze kun je niet met elkaar delen.



Open de App Store op je iPhone of iPad; Tik rechtsboven op je profielfoto en kies ‘Aankopen’; Druk op de naam van het gezinslid waarvan je het aangekochte materiaal wil inzien; Vervolgens opent een venster met daarin alle aangeschafte apps, zowel gratis als betaalde apps; Zoek welke app je wil downloaden en tik op de knop naast het item om ‘m binnen te halen.

Alle andere aangeschafte apps, zowel gratis als betaald, kun je wel binnen het gezin uitwisselen. Zo kun je eerdere aankopen van gezinsleden downloaden:

Zie je geen apps staan? Dan is Gezinsdeling waarschijnlijk niet goed ingesteld. Controleer dit door op de iPhone van het gezinshoofd naar de Instellingen-app te gaan. Tik vervolgens op de naam van diegene en kies ‘Delen met gezin’. Controleer vervolgens in het venster of alle functies die jij wil delen ook daadwerkelijk allemaal aanstaan.

Aankopen downloaden op de Mac

Op de Mac werkt het ongeveer hetzelfde. Open ten eerste de ‘winkel’ waarvandaan je apps wil downloaden, zoals de App Store of Muziek-app. In het geval van de App Store tik je linksonder op je profielfoto en kies je daarna in het menu rechts naast ‘Aankopen’ de naam van het gezinslid wiens apps je wil bekijken. Klik vervolgens op de downloadknop.

Apple en het gezin

