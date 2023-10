5 tips om het Apple-event op maandagnacht te overleven

Verrassing: volgende week worden we verwend met een Apple-event. Maar fans moeten wel lang opblijven om hem live te kijken: hij start namelijk pas om 01:00 ‘s nachts! Met deze tips overleef je dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event oktober 2023 tips

Het is nog maar anderhalf maand geleden dat de iPhone 15 met veel bombarie werd aangekondigd, maar Apple is nog niet klaar voor dit jaar. In de nacht van maandag op dinsdag, om 01:00 ‘s nachts, is er namelijk nóg een Apple-event met de titel ‘Scary fast’. En ditmaal zal Apple zich voornamelijk richten op vernieuwde Macs, en de nieuwe supersonische M3-chip.

Om 01:00 ‘s nachts een Apple-event tot je nemen is echter een forse opgave, zelfs voor de grootste fans. Al helemaal gezien Apple een looptijd noteert van maar liefst twee uur – poeh! Om het event toch te overleven en helemaal mee te krijgen zonder dat je in slaap dommelt, zetten wij wat Apple-event tips op een rij.

1. Zet het Apple-event in je agenda

Eerst moet je het voor elkaar krijgen om op tijd achter je scherm te zitten – en daar helpt een agenda-notificatie bij. Met de onderstaande button voeg je het Apple-event toe aan je agenda. Zet hierbij ‘Melding’ op ’15 minuten ervoor’ en tik dan op ‘Zet in agenda’ onder in je scherm. Zo vergeet je het event sowieso niet!

2. Neem een power nap

Is wakker blijven van ‘s ochtends vroeg tot het einde van het Apple-event iets te veel van het goede? Neem een power nap van tevoren! Zorg er alleen wel voor dat je op tijd weer wakker bent, en dat je niet de eerste helft van het Apple-event zo goed als mist omdat je nog duf bent. Daarbij helpt tip 3 je.

3. Stel een wekker in

Een agenda-notificatie is één ding, maar als je echt zeker wilt weten dat je het event niet mist na een powernap moet je ook even een wekker instellen. Of twee. Of vijf. Je doet dit met de Klok-app, onder ‘Wekkers>+’. Stel hierbij vooral een lekker irritant geluidje in, zoals een compilatie van Tim Cook die ‘Good morning!’ schreeuwt.

4. Zet Night Shift aan

Te veel blauw licht is niet bepaald bevorderlijk voor je slaap, maar de functie Night Shift op je iPhone, iPad en Mac helpt daarbij. Deze vermindert namelijk de hoeveelheid blauw licht op je scherm. Je zet het aan in ‘Instellingen>Scherm en helderheid>Night Shift’, en op de Mac in ‘Systeeminstellingen>Beeldschermen>Night Shift’. Kijk het event ermee, en je hebt erna geen moeite om in slaap te vallen – mits je niet al te fanatiek losgaat met tip 5.

5. Zet een kop koffie

Ja, deze spreekt misschien voor zich, maar een kopje koffie is eigenlijk onmisbaar voor dit nachtelijke Apple-event. Want hoewel we wat toffe nieuwe Macs verwachten die je wakker zullen houden, zullen er ongetwijfeld flink wat minuten besteed worden aan minder interessante onderwerpen. Hoe goed Apple voor het milieu is, waarom Apple zo inzet op toegankelijkheid, hoe de Mac mensen helpt met studeren en werken … met al die zelfschouderklopperij worden zelfs techredacteuren slaperig bij een Apple-event. Dus, zet een stevige bak koffie, en je komt de minder boeiende stukjes van het event ook door!

Apple-event oktober 2023 kijken

Je kijkt het Apple-event live via de website van Apple, of via de livestream op YouTube hieronder. Zit je er op dinsdag 31 oktober om 01:00 klaar voor? Met onze Apple-event tips moet het lukken!