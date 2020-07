Recent verschenen er geruchten die suggereren dat Apple geen oplader gaat meeleveren leveren bij de iPhone 12. Deze controversiële actie lijkt nu nog realistischer, aangezien Apple momenteel een enquête houdt over het gebruik van een oude oplader.

Apple houdt enquête over (her)gebruik van oude oplader

Verschillende mensen ontvangen momenteel een enquête van Apple over het gebruik van hun oude oplader, zo meldt 9to5Mac. De vragenlijst wordt gestuurd naar klanten die al een iPhone hadden en recent een nieuwe hebben aangeschaft.

Met de enquête probeert Apple te analyseren wat mensen precies doen met een oude oplader, nadat zij een nieuwe hebben gekregen bij hun vervangende iPhone. In een screenshot van een enquête-deelnemer zien we de vraag: “Wat heb je gedaan met de USB Power Adapter van je iPhone 7 Plus die je hebt vervangen?”

De keuzeantwoorden luiden:

Weggegeven aan een familielid of vriend

Gerecycled

Verloren

Werkt niet meer of werkt niet goed

Gebruik hem nog thuis

Gebruik hem nog buitenshuis (bijv. werk, school, ergens anders)

Waarschijnlijk geen nieuwe Apple-oplader bij de iPhone 12

Hoogstwaarschijnlijk houdt de smartphonemaker deze enquête om te kijken of gebruikers wel echt een nieuwe oplader nodig hebben bij een nieuwe iPhone. De laatste tijd gaan er namelijk verschillende geruchten rond die zeggen dat Apple geen oplader levert bij de iPhone 12.

Volgens de bekende analist Ming-Chi Kuo zou Apple dit doen om de kosten van de iPhone 12 te drukken. Kuo voorspelde daarnaast dat iPhone 12 ook zonder bijbehorende EarPods verschijnt. Hiermee wil Apple mogelijk de aankoop van zijn duurdere AirPods stimuleren.

De enquête is een duidelijk signaal dat Apple inderdaad nadenkt over het meeleveren van opladers bij nieuwe iPhones. Desalniettemin blijft het onduidelijk of iPhone 12-klanten binnenkort een oplader moeten bijkopen. Dit weten we pas echt zeker als we doos hebben gezien, wat waarschijnlijk in september gebeurt.

Toch al benieuwd naar wat de kansen zijn? In onderstaand artikel bespreken we de voor- en nadelen voor het wegblijven van een oplader bij de iPhone 12.

