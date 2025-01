Apple Diagnostics: zo controleer je de hardware van je iPhone

Is jouw iPhone nog helemaal functioneel? Met Apple Diagnostics in iOS 18 kun je zelf de hardware controleren. We laten je zien hoe dat werkt!

Apple Diagnostics: check de hardware van je iPhone

Sinds eind september is het voor iedereen mogelijk om op een iPhone die compatibel is met iOS 18 een hardwarediagnose te starten. Dat is handig als je bijvoorbeeld je iPhone hebt laten vallen en je weet niet zeker of er (interne) schade is. Om Apple Diagnostics op je iPhone te starten, voer je de onderstaande stappen uit. Houd het wachtwoord van je wifi-netwerk bij de hand!

Schakel je iPhone uit en wacht minimaal 30 seconden; Houd beide volumeknoppen ingedrukt terwijl je je iPhone op een lader van minimaal 18 watt aansluit; Wanneer het Apple-logo verschijnt, laat je de volumeknoppen los; Als het goed is verschijnt er ‘Diagnostics & Repair’ in beeld; Tik op ‘Continue’, kies je wifi-netwerk en voer het wachtwoord in; Tik op ‘Run Diagnostics’.

Dit kun je checken in Apple Diagnostics

Zodra je Apple Diagnostics hebt geopend, kun je kiezen uit zes tests: ‘Mobile Resource Inspector‘ voor softwareproblemen en een aantal tests die gespecialiseerd zijn in bepaalde hardwareonderdelen: ‘Audio for Self Service Repair‘, ‘Display Pixel Anomalies‘, ‘Multi-Touch‘, ‘Face ID‘ en ‘Camera Image Quality”.

De tests duren een paar minuten, waarna de resultaten worden weergegeven. De ‘Mobile Resource Inspector’ test alle mogelijke softwaremodules die op de hardware zijn geplaatst: Apple Pay, Battery Condiction, Bluetooth, Camera, Cellular Baseband, Cellular RF, Display, eSIM, Face ID, MagSafe, Sensors, System, Wi-Fi en Wireless Charging. Bij het testen van de batterijstatus (Battery Condition) kun je ook het aantal cycli en de maximale batterijcapaciteit controleren.

Meer over de verschillende tests

Andere tests werken op een vergelijkbare manier: met multi-touch, bijvoorbeeld, moet je ook je vinger over het scherm bewegen om dode zones te identificeren. Dezelfde procedure vind je bij ‘Display Pixel Anomalies’. Bij de Face ID-test moet je je iPhone ongeveer 50 seconden voor je gezicht houden, maar dat is begrijpelijk omdat de sensoren zich in en rond de Facetime-camera bevinden en het gezicht moeten meten.

De cameratest vraagt je om foto’s te maken met elke beschikbare camera. De test controleert de camera’s en kijkt of er artefacten op de foto’s verschijnen. Normaal gesproken krijg je bij alle tests groene vinkjes, die aangeven dat alles in orde is. Op de afbeelding hieronder staat alleen bij ‘Software’ een vraagteken. Dat komt doordat de update naar iOS 18.2.1 nog niet op deze iPhone is geïnstalleerd.

Wil je Apple Diagnostics weer afsluiten, tik dan rechtsboven op de drie puntjes. Daar tik je simpelweg op ‘Exit Diagnostics en daarna beneden in het scherm op ‘Exit’. Je iPhone start nu vanzelf opnieuw op.

Merk je iets vreemds aan je iPhone, dan ligt de oorzaak in de meeste gevallen bij een softwarefout. Over het algemeen lost Apple die vervolgens wel weer op met een van de volgende updates. Maar dat ligt natuurlijk anders als er iets aan de hardware mankeert. Wanneer Apple de batterij zwaar belast met een update vraag je je misschien wel af of de batterij niet aan vervanging toe is. Des te handiger dat je zelf via Apple Diagnostics kunt checken of het wel echt noodzakelijk is.