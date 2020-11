Onderweg veilig navigeren, handsfree bellen en je favoriete muziek luisteren: het is allemaal mogelijk met Apple CarPlay. In dit artikel laten we zien hoe je Apples autosysteem aan de praat krijgt.

Apple CarPlay installeren op twee manieren

Je iPhone veilig achter het stuur gebruiken: dat is Apple CarPlay in een notendop. Apples platform voor onderweg is, in tegenstelling tot de grote concurrent Android Auto, wel officieel in Nederland verkrijgbaar. Zodra je CarPlay aanzet krijg je een aangepaste versie van je iPhone-scherm op het dashboard van je auto te zien. Installeren kan op twee manieren: met, of zonder kabeltje.

1. Met kabel

Heeft je auto een usb-aansluiting? Dan is het installeren van Apple CarPlay kinderspel. Sluit je iPhone simpelweg via een geschikte kabel (Lightning naar usb) aan op de usb-ingang van je wagen.

Als het goed is krijg je de ‘app’ op het dashboard van je auto te zien en kun je direct wegrijden. Is dit niet zo? Tik dan op het CarPlay-logo op het scherm in je wagen om de boel alsnog op te starten.

CarPlay werkt intensief samen met Siri, dus zorg dat je Apples stemhulpje hebt geactiveerd op je iPhone. Verder is het belangrijk om je iPhone tijdens het rijden op een goede en stevige plek op te bergen. Zo kan hij tijdens het rijden niet verschuiven.

2. Draadloos

Je kunt Apple CarPlay ook draadloos installeren, maar je auto moet deze optie wel ondersteunen. Dit is met name het geval voor nieuwe modellen: de meeste auto’s van een paar jaar oud kunnen niet met de draadloze variant van Apple CarPlay overweg. Om te checken of jouw (beoogde) wagen hierover beschikt, kun je het best even contact opnemen met de dealer of fabrikant.

Kun je CarPlay draadloos in je auto gebruiken? Volg dan onderstaande stappen om het te installeren:

Koppelmodus aanzetten Kruip in je wagen en zorg ervoor dat de bluetooth-koppelmodus geactiveerd wordt. In veel auto’s doe je dit door de stemcommando-knop op het stuur ingedrukt te houden; Pak je iPhone erbij Ga op je iPhone naar de Instellingen-app, tik op ‘Algemeen’ en kies ‘CarPlay’; Auto en telefoon koppelen Als het goed is krijg je nu jouw wagen onder het kopje ‘Beschikbare auto’s’ te zien. Kies het voertuig.

Bij sommige auto’s die draadloos CarPlay ondersteunen, kun je de iPhone koppelen door ‘m aan te sluiten op de usb-poort van je wagen. Hierbij wordt gevraagd of je de volgende keer automatisch draadloos wil verbinden. Als je hiermee akkoord gaat wordt je iPhone de volgende keer direct met je auto verbonden, zonder dat je dus iets hoeft te doen.

Meer over Apple CarPlay

Wil je meer weten over CarPlay? Check dan onderstaande video voor een korte introductie. Kort gezegd is CarPlay Apples besturingssysteem voor onderweg. Omdat je achter het stuur geconcentreerd moet blijven ziet het er dan ook iets soberder uit. Je kan het ‘autoscherm’ wel iets personaliseren door bijvoorbeeld een eigen CarPlay-achtergrond te kiezen.