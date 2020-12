Op een veilige manier je telefoon gebruiken: dat is in een notendop waar Apple CarPlay en Android Auto voor zorgen. De manier waarop ze dit doen komt grotendeels overeen, maar er zijn wel verschillen. In deze vergelijking zetten we de twee systemen tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie.

Apple CarPlay vs Android Auto: dit zijn de verschillen

Om je smartphone onderweg op een veilige manier te gebruiken, hebben Apple en Google respectievelijk CarPlay en Android Auto in het leven geroepen. Deze platformen zorgen ervoor dat je de belangrijkste functies van je telefoon – zoals bellen, navigeren en muziek opzetten – onderweg kunt gebruiken, zonder je handen van het stuur te halen.

Bovendien beschikken beide ‘apps’ over een stemhulpje, waardoor je het entertainmentsysteem kunt bedienen met niets meer dan je stem. De twee doen in grote lijnen dan ook hetzelfde, maar zijn zeker niet identiek. In deze Apple CarPlay vs Android Auto-vergelijking staan we stil bij de grootste verschillen.

1. Welke telefoon heb je?

Het grootste verschil tussen de twee ligt voor de hand, maar we kunnen ‘m niet onbenoemd laten: CarPlay is voor iPhones, Android Auto voor smartphones met Android. CarPlay werkt dus niet op Android-telefoons, en vice versa. Heb je zowel een iPhone als Android-toestel in huis? Dan heb je plots wél keuze en is deze gids een stuk relevanter.

2. Verkrijgbaarheid

Tot voor kort was er belangrijk verschil tussen Apple CarPlay en Android Auto. Laatstgenoemde was jarenlang niet officieel in Nederland beschikbaar, maar Google heeft inmiddels bekendgemaakt dat hier verandering in komt. Binnenkort is Android Auto officieel in Nederland te gebruiken, al was de dienst al via een omweg hier verkrijgbaar. Bovendien zat het platform al enige tijd standaard in het besturingssysteem ingebakken.

CarPlay kun je in Nederland ook officieel gebruiken, mits je auto er natuurlijk mee overweg kan. Daarover gesproken: qua auto-ondersteuning ontlopen beide platformen elkaar maar weinig. Je kunt Android Auto en CarPlay zodoende in de meeste nieuwe auto’s zonder problemen gebruiken. Check de websites van de platformen voor een overzicht van alle ondersteunde auto’s.

→ Lees ook: Eindelijk: Android Auto komt officieel naar Nederland

Android Auto.

3. Uiterlijk

Android en iOS, het besturingssysteem van de iPhone, zien er heel anders uit en dat geldt ook voor de autoversies. CarPlay is zonder meer een Apple-product en lijkt qua vormgeving op het besturingssysteem van de iPhone, iPad en Mac. De icoontjes zijn bijvoorbeeld vierkant, de achtergrond wordt uit iOS geïmporteerd en links zie je een bedieningspaneel met daarin onder meer snelkoppelingen naar apps.



Android Auto (L) en Apple CarPlay (R)

Android Auto heeft daarentegen een kenmerkend Android-design met ronde logo’s en een ‘app-lade’ waar je verticaal doorbladert, in plaats van horizontaal zoals bij CarPlay. De belangrijkste elementen – zoals de menuknop, Google Assistent en muziekspeler – zitten bij het Google-platform aan de onderkant vastgepind.

Wil je het uiterlijk van het entertainmentsysteem aanpassen? Bij CarPlay regel je dit grotendeels via het dashboard zelf, terwijl je bij Android Auto voor vrijwel alles de smartphone-app gebruikt. Je hebt overigens wel een iPhone nodig om CarPlay-apps van je dashboard te verwijderen, of de volgorde aan te passen.

4. Apps

Voor het downloaden van apps gebruik je op iOS de App Store en op Android heb je de Play Store. Het app-aanbod tussen beide systemen is dan ook niet hetzelfde. Je kunt op Android Auto bijvoorbeeld wel Apple Music gebruiken, maar de meeste Apple-apps zijn niet beschikbaar. Andersom kun je in Apple CarPlay bijvoorbeeld wel navigeren met Google Maps, maar de meeste andere Google-apps werken niet.

5. Spraakassistenten

Achter het stuur mag je niet met je smartphone spelen. Zowel Android Auto als Apple CarPlay zetten daarom flink in op stembesturing. Bij CarPlay gebruik je Siri om bijvoorbeeld belletjes te plegen, in Android Auto helpt de Google Assistent je onderweg. Beide spraakassistenten hebben hun voor- en nadelen, maar in de meeste onderzoeken komt Googles stembesturing als slimste uit de bus.

→ Lees ook: Siri wordt steeds slimmer, maar loopt achter op Google Assistent

Aan de slag

Ben je eruit en weet je welk platform je gaat gebruiken? Het installeren van Apple CarPlay is een eitje, zoals je in onderstaande video kunt zien. Hetzelfde geldt voor Android Auto, al moet je het systeem (afhankelijk van je Android-versie) mogelijk eerst nog even op je telefoon zetten. Hoe dat werkt, lees je in onze gids over het downloaden en installeren van Android Auto op onze zusterwebsite Android Planet.