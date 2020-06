Ben je uitgespeeld met Apple Arcade, of is de gamedienst niet wat je ervan had verwacht? Zo kun je Apple Arcade opzeggen op je iPhone, iPad, Mac of Apple TV.



Apple Arcade opzeggen: zo doe je dat

Met Apple Arcade speel je meer dan 100 exclusieve games voor een vast bedrag per maand op welk Apple-apparaat je ook maar wil. Misschien zijn de games niet naar jouw smaak, speel je minder dan verwacht of vind je de gamedienst te duur. Het is gelukkig heel simpel om Apple Arcade op te zeggen. Volg simpelweg de stappen hieronder.

Apple Arcade op iPhone en iPad opzeggen:

Open de App Store en tik op je profiel-icoon rechtsboven in het scherm; Kies ‘Abonnementen’ en selecteer Apple Arcade; Tik op ‘Annuleer abonnement’ of ‘Annuleer proefabonnement’ en bevestig je keuze; Het abonnement is nu opgezegd.

Je kunt blijven gamen tot de ingang van de volgende factureringsperiode. Heb je na verloop van tijd toch weer zin om te gamen? Dan kun je via bovenstaande manier opnieuw een abonnement op Apple Arcade nemen. Ook via het Arcade-tabblad in de App Store-app kun je overigens een abonnement afsluiten.

Apple Arcade-abonnement opzeggen op de Mac en Apple TV

Een Apple Arcade-abonnement is ook via de Mac op te zeggen. De stappen zijn ongeveer hetzelfde als bij de iPhone en iPad, maar er zitten wat verschillen tussen:

Open de App Store-app en klik op je profiel-icoon linksonder in het scherm; Selecteer ‘Bekijk informatie’ en log eventueel in op je Apple ID; Scrol op de pagina ‘Accountinformatie’ naar ‘Beheer’ en klik op ‘Beheer’. Dit staat rechts van ‘Abonnementen’; Klik rechts op het Apple Arcade-abonnement en kies ‘Wijzig’; Selecteer ‘Annuleer abonnement’ of ‘Annuleer proefabonnement’ en bevestig je keuze.

Je kunt blijven ingaan tot ingang van de volgende factureringsperiode, die wordt aangegeven in het overzichtsscherm met daarin al je abonnementen. Tot slot is het ook mogelijk om Apple Arcade op een Apple TV op te zeggen:

Open de Instellingen-app en ga naar ‘Accounts’; Kies ‘Abonnementen’ en selecteer ‘Beheer abonnementen’; Ga naar Apple Arcade en kies ‘Annuleer abonnement’ of ‘Annuleer proefabonnement’; Bevestig je keuze.

Wanneer je een derde generatie Apple TV hebt, of een ouder model, is het niet mogelijk om abonnementen te beheren. In dat geval moet je Apple Arcade opzeggen via een iOS- of macOS-apparaat. Zie de uitleg voor beide apparaten hierboven.

Meer over Apple Arcade