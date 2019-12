Het is nu mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor Apple Arcade. Voor vijftig euro kan je een jaar lang gamen op je iPhone of iPad met Arcade.



Zo zet je een maandabonnement om naar een jaarabonnement

Voorheen kon je alleen een maandelijks abonnement afsluiten voor vijf euro per maand. Een jaarabonnement is dus voordeliger. In de App Store sluit je een abonnement af onder het tabblad ‘Arcade’. Daar vul je je Apple ID in en kun je snel aan de slag. Heb je al een maandabonnement? Zo zet je je maandabonnement om naar een jaarabonnement:

Ga naar de App Store en tik op je profiel; Tik op ‘Abonnementen’ en dan op ‘Apple Arcade’; Tik vervolgens op ‘Apple Arcade jaarlijks’; Je abonnement wordt nu verlengt met een jaar voor vijftig euro.

Je abonnement is nu omgezet naar een jaarabonnement. Nu kun je onbeperkt gamen op je iPad, iPhone, Apple TV, maar ook op je Mac(Book). Ook is het abonnement deelbaar met je hele gezin.

Meer over Apple Arcade

Benieuwd naar leuke games op Apple Arcade? Dit zijn volgens ons de 15 leukste Apple Arcade-games. Twijfel je nog over Apple Arcade of een andere gamedienst? Dan lees je op iPhoned over de verschillen tussen Apple Arcade en Google Stadia en een vergelijking van Apple Arcade en GameClub.

Heb je een jaarabonnement afgesloten maar ben je uitgespeeld, of ben je er toch niet zo tevreden over? In onze tip over het opzeggen van Apple Arcade lees je hoe je dat doet.

