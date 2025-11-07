iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

Zo zet je Apple Intelligence uit op je iPhone (en waarom je dat wilt)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
7 november 2025, 9:55
2 min leestijd
Zo zet je Apple Intelligence uit op je iPhone (en waarom je dat wilt)

Apple Intelligence is dé nieuwe feature van iOS, maar niet iedereen is er blij mee. Wij vertellen hoe je alle AI-functies kunt uitzetten op je iPhone.

Lees verder na de advertentie.

Zo zet je Apple Intelligence uit op je iPhone (en waarom je dat wilt)

Met iOS 26.1 kwam er een grote update naar je iPhone. Hiermee werd Apple Intelligence geïntroduceerd op Nederlandse iPhones (en iPads). De functies zijn alleen te gebruiken als je een iPhone 15 Pro of nieuwer hebt. Bij de iPads is het wat lastiger verdeeld, maar je kunt daarvoor het onderstaand artikel raadplegen welke tablets de functies krijgen. Maar niet iedereen wilt die AI-functies…

Deze toestellen werken met Apple Intelligence (en deze juist niet)

Deze toestellen werken met Apple Intelligence (en deze juist niet)

Lees verder

Het goede nieuws is dat Apple’s AI standaard niet aanstaat als je iOS 26.1 hebt geïnstalleerd op je iPhone, en uitzetten hoeft dus niet. Maar als je het toch een keer hebt aangezet om te proberen (of je wilt zeker weten dat het uitstaat) kun je de onderstaande stappen volgen om Apple Intelligence volledig uit te zetten op je iPhone of iPad.

Apple Intelligence uitzetten op iPhone

Zo zet je Apple Intelligence uit op je iPhone of iPad:

  1. Open de Instellingen-app op je iPhone;

  2. Tik op Apple Intelligence & Siri;

  3. Zet de schakelaar bij Apple Intelligence uit.

Vanaf dat moment zijn alle AI-functies uitgeschakeld. Je iPhone gebruikt dan weer de standaardfuncties van iOS, zonder zaken als slimme suggesties of automatische samenvattingen.

Apple Intelligence uitzetten: waarom eigenlijk?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je Apple Intelligence wilt uitzetten op je iPhone. Misschien vind je de AI-features overbodig om je eigen emoji’s te maken. Of wil je de batterij besparen?

Sommige iPhone-bezitters willen ook liever niet dat hun gegevens worden geanalyseerd voor slimme functies (ook al heeft Apple aangegeven dat alleen je eigen iPhone bij deze gegevens kan komen). Daarnaast kan het zijn dat je liever de klassieke iPhone-ervaring wilt behouden, zonder al die extra foefjes.

Meer iPhone tips

Wil je meer handige en leuke tips voor je iPhone? Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief! Of bekijk een aantal van de overige tips hieronder!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen iPhone iPad Apple iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone 17 iPhone Air iPad Pro 2021 Apple iPad Pro 2022 iPad Pro 2024 iPad Pro 2025 iPhone 16e Apple iPad Air 2022 iPad Air 2024 iPad Air 2025 iPad mini 2024

Bekijk ook

Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Gisteren 12:44

Met deze nieuwe iPhone-functie gaat je accu véél sneller leeg

Met deze nieuwe iPhone-functie gaat je accu véél sneller leeg

23 oktober 2025

Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

15 oktober 2025

Pre-order tips van Apple: zo heb je de nieuwe iPhone het snelst in huis!

Pre-order tips van Apple: zo heb je de nieuwe iPhone het snelst in huis!

12 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren