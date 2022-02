Appbibliotheek: overzicht van alle apps op je iPhone (en dat is stiekem best handig)

In de appbibliotheek vind je alle apps die op je iPhone of iPad staan en het is eigenlijk een soort bibliotheek van Apple. Stiekem heeft dit overzicht met apps best veel handige functies. iPhoned laat zien wat je allemaal met de appbibliotheek kunt doen.

Wat is de appbibliotheek op iPhone en iPad

De appbibliotheek op de iPhone en iPad krijg je te zien door op het beginscherm een paar keer naar links te swipen. Vervolgens verschijnt het overzicht met alle apps op je toestel. Dit overzicht met alle apps is de appbibliotheek en kun je een beetje vergelijken met een soort bibliotheek van Apple, maar dan op je iPhone of iPad.

Wanneer je de bibliotheek van Apple op je iPhone open hebt staan, heb je een aantal mogelijkheden. Door in het zoekveld bovenaan te tikken krijg je een alfabetisch overzicht van alle apps te zien. Hier is het ook mogelijk om naar een app te zoeken.

In de map ‘Suggesties’ staan apps die je regelmatig gebruikt en in ‘Pas toegevoegd’ vind je de apps die je recent hebt geïnstalleerd. De rest van de mapjes is afhankelijk van de apps die je op je iPhone of iPad hebt staan. Zo krijgen muziek-apps een eigen mapje en amusement-apps ook. Het is overigens niet mogelijk om de indeling van de mapjes in de appbibliotheek te wijzigen.

Apps verwijderen uit de appbibliotheek

Het is ook mogelijk om de apps te verwijderen uit de appbibliotheek. Let op, want hiermee gooi je de app ook daadwerkelijk van je iPhone of je iPad af. Dit doe je op de volgende manier.

Open de appbibliotheek door een paar keer naar links te swipen;

Tik met je vinger op de app die je wilt verwijderen;

Kies voor de optie ‘Verwijder app’.

Wil je meerdere apps achter elkaar uit de appbibliotheek verwijderen? Dan hebben we nog de volgende tip voor je. Open de appbibliotheek op je iPhone of iPad en plaats je vinger op een lege plek tussen de mappen. Wacht tot de apps beginnen te trillen, tik vervolgens op het kruisje bij elke app die je wilt weggooien en kies voor ‘verwijderen’.

Apps terugzetten uit de appbibliotheek

Het handige van de appbibliotheek is dat je apps snel naar je beginscherm kan verplaatsen. Heb je bijvoorbeeld de iPhoned-app in de appbibliotheek op je iPhone staan en gebruik je hem regelmatig? Goed zo, maar dan is het handiger om hem op het beginscherm te zetten? Dat doe je op de volgende manier.

Open de appbibliotheek door een paar keer naar links te swipen;

Houd je vinger ingedrukt op de app die je wilt terugzetten;

Kies voor de optie ‘Zet op beginscherm’.

Staat de optie er niet bij? Dan staat de app al op het beginscherm of het is een app die je niet kan verwijderen. Wanneer het wel lukt, verschijnt de app op het beginscherm. Hier kan je de app nog verplaatsen of naar een mapje slepen.

Overigens is het mogelijk om dezelfde app meerdere keren uit de appbibliotheek te slepen en op een beginscherm te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld op elk scherm de YouTube-app plaatsen.

Appbibliotheek verwijderen van je iPhone of iPad

Gebruik je de appbibliotheek nooit en vind je het juist vervelend dat er een extra overzichtspagina met alle apps erbij gekomen is? Dan hebben we vervelend nieuws voor je. Het is namelijk niet mogelijk om de appbibliotheek te verwijderen van je iPhone of iPad. Je hebt daarnaast ook niet optie om deze speciale bibliotheek van Apple te verbergen zoals de andere app-schermen. Het is niet bekend of Apple daar ooit nog verandering in gaat brengen.

Beginschermen aanpassen

Wanneer je de appbibliotheek veel gebruikt op je iPhone, heb je eigenlijk de andere beginschermen met apps niet meer nodig. Je houdt hiermee je iPhone en iPad lekker overzichtelijk. Stel gewoon een beginscherm in met al je meestgebruikte apps en de rest start je via de appbibliotheek.

Om de beginschermen aan te passen voer je de volgende stappen uit:

Tik met je vinger op een leeg gebied in het beginscherm;

Tik op de stippen onderaan;

Haal het vinkje weg onder de pagina die je wilt verbergen;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

Door de bovenstaande stappen te herhalen kun je de beginschermen ook weer terug zetten.

