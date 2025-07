Let op: deze app onthult straks jouw locatie op de iPhone, iPad én Mac

Apple past de indeling van een aantal applicaties aan, waarvan één binnenkort jouw locatie onthult op de iPhone, iPad én Mac. Zo voorkom je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Berichten in iOS 26

Er komen grote veranderingen naar de iPhone, iPad én Mac! Apple heeft de belangrijkste software-updates van het jaar inmiddels gepresenteerd, waarmee veel nieuwe functies naar alle toestellen komen. Dat is niet alles, want veel standaard applicaties van Apple krijgen een nieuwe indeling. Eén daarvan is de Berichten-app van Apple, die vanaf iOS 26 jouw locatie veel prominenter weergeeft.

Gebruik je de Berichten-app van Apple regelmatig? Dan moet je straks goed opletten, want de vernieuwde applicatie toont je locatie vanaf september standaard bovenaan ieder gesprek. In iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 wordt de locatie uit de Zoek mijn-app toegevoegd aan de Berichten-app. Zo zie je van alle contacten precies in welke stad ze zijn, wanneer je het privégesprek met één van die contactpersonen in de Berichten-app opent.

Berichten toont locatie

Deel jij jouw locatie in de Zoek mijn-app van Apple? In dat geval wordt deze vanaf september ook in de Berichten-app weergegeven. Alle contacten die toegang hebben tot jouw locatie, zien vanaf iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 ook in de Berichten-app waar je bent. Andersom geldt hetzelfde: van deze contacten zie jij ook precies waar ze zijn. De actuele locatie verschijnt automatisch onder de naam van een contactpersoon in de Berichten-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tik je op de naam? Dan wordt de exacte locatie in de Zoek mijn-app getoond. Dit is geen nieuwe feature, want in iOS 18 en eerder kon je de locatie uit de Zoek mijn-app ook al bekijken in Berichten. Wél nieuw is dat deze locatie standaard wordt weergegeven boven alle gesprekken in de Berichten-app op de iPhone, iPad en Mac. Controleer dus goed met wie je jouw locatie deelt, want die wordt vanaf september duidelijker in beeld gebracht.

Zo voorkom je dat

Met iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 krijgt jouw locatie uit de Zoek mijn-app een prominentere plek in de Berichten-app. Houd je deze locatie liever privé? Dan is het aan te raden om in de Zoek mijn-app te bekijken met welke contacten je de locatie van je iPhone, iPad en Mac(Book) deelt. Staan daar contactpersonen tussen, waarvan je niet wilt dat ze jouw locatie zien? Stop dan met het delen van je locatie, deze verschijnt vervolgens ook niet meer in de Berichten-app.

Het wordt vanaf iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 gemakkelijk om elkaars locatie te bekijken, zeker als je regelmatig de Zoek mijn-app van Apple gebruikt. We moeten nog even wachten op deze softwareversies, Apple brengt de updates pas in september uit. Ben je benieuwd of jouw iPhone kan bijwerken naar de volgende software-update? Lees dan hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26! Bekijk hier wanneer iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 worden uitgebracht.