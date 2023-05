Een app (extra) beveiligen op je iPhone met Face ID (zo doe je dat)

Wil je niet dat iemand elke app kan openen op je iPhone? Geen probleem! We laten zien hoe je elke app extra kunt beveiligen met Face ID.

App op iPhone extra beveiligen met Face ID

Geef jij je iPhone wel eens aan je vrienden en vind je het dan niet fijn dat ze zomaar in je foto’s- of Twitter-app gaan rondneuzen? Daar kan je nu iets aan doen. Het is sinds iOS 16.4 mogelijk om elke app extra te beveiligen met Face ID (of een toegangscode). Wij laten zien hoe je dat doet!

Om een app te beveiligen met Face ID (of toegangscode) heb je de app Opdrachten nodig. Deze app staat standaard op je iPhone en heeft sinds iOS 16.4 een update gekregen die het nu mogelijk maakt om elk app extra te beveiligen. Volg onderstaande stappen om een app te beveiligen met Face ID.

App beveiligen op iPhone met Face ID of toegangscode Open de app ‘Opdrachten’ op je iPhone en tik op ‘Automatisering’; Tik indien nodig op het plusteken rechtsboven en kies voor ‘Persoonlijke automatisering’; Scrol naar beneden, kies voor ‘app’ en ‘wordt geopend’; Tik op ‘Kies’, selecteer een app in de lijst en tik op ‘Gereed’; Tik op ‘Volgende’ en ‘Voeg taak toe’; Typ ‘Toegangsscherm’ in het tekstveld, tik erop en kies ‘Volgende’; Zet de knop uit bij ‘Vraag vóór uitvoeren’, kies voor ‘Vraag niet’ en tik op ‘Gereed’.

Meer tips om je iPhone te beveiligen

Met Face ID (en Touch ID) heb je al een goede manier om een app te beveiligen op je iPhone (en iPad), maar ook deze twee functies zijn niet feilloos. Wist je dat iemand zelfs wanneer je iPhone vergrendelt is, nog behoorlijk aan de haal kan gaan met je toestel? Wil je weten wat je daartegen kunt doen? Lees dan onderstaand artikel even door.

