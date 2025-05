Last van anonieme bellers op je iPhone? Zo los je dat op

Krijg je regelmatig telefoongesprekken van anonieme bellers binnen op je iPhone? Schakel dan deze functie in, zodat je geen anonieme oproepen meer krijgt!

Anonieme bellers

Word je geregeld gebeld door anonieme nummers? Dan is de kans groot dat het gaat om een (ongewenste) verkoper of zelfs om criminelen. Illegale verkopers en criminele organisaties bellen vaker naar een grote hoeveelheid nummers. In dat gesprek hopen zij toegang te krijgen tot gevoelige informatie, zoals je pincode, bankrekeningnummer of andere belangrijke gegevens. De kans is daarom groot dat je bij anonieme bellers op je iPhone te maken hebt met oplichters.

Bij anonieme nummers werkt de nummerherkenning van je iPhone niet. Dat betekent dat je het nummer later niet kunt terugbellen. Voor bedrijven en organisaties is het in Nederland inmiddels verboden om consumenten anoniem te bellen. Daardoor zijn de anonieme bellers op je iPhone de afgelopen jaren vermoedelijk al flink afgenomen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat met name oplichters anoniem bellen. Wij leggen je uit hoe je dat voorkomt.

Tekst gaat verder onder de video.

Onbekende nummers stilhouden

Apple heeft een handige functie geïntroduceerd, die ervoor zorgt dat onbekende nummers op je iPhone automatisch stilgehouden worden. Zo gaat de beltoon van je iPhone dus niet af bij oproepen van anonieme bellers. De functie is onderdeel van iOS 13, waardoor de meeste iPhones beschikken over de feature. Wil je oproepen van onbekende nummers stilhouden? Schakel dan deze functie in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Ga opnieuw naar beneden en kies ‘Telefoon’; Open ‘Houd onbekende nummers stil’; Zet de schakelaar achter ‘Houd onbekende bellers stil’ aan.

Heb je de functie ingeschakeld? Dan worden oproepen van onbekende nummers gedempt en direct naar je voicemail gestuurd. Als je geen voicemail hebt wordt het telefoongesprek meteen beëindigd. Je mist overigens geen oproepen van anonieme bellers, want er verschijnt een gemiste melding van de oproep op je iPhone. Daarnaast wordt de stilgehouden oproep in je lijst met recente telefoongesprekken geplaatst. Je ziet dus wél dat je bent gebeld door een anoniem of onbekend nummer.

Meer iPhone-tips

Het uitschakelen van anonieme bellers op je iPhone is een gemakkelijke manier om ongewenste oproepen te voorkomen. Pas wel op als je deze functie inschakelt, want alle onbekende nummers worden dan stilgehouden. Dat geldt dus ook voor de aannemer, tandarts, dokter of sollicitatie, waarbij je een nummer mogelijk nog niet hebt opgeslagen. Zorg er daarom voor dat je telefoonnummers direct in je contacten zet, zodat je belangrijke gesprekken niet onbedoeld mist.

Verwacht je een telefoongesprek van een nummer dat je niet hebt opgeslagen? In dat geval kun je anonieme bellers ook tijdelijk weer toelaten op je iPhone. Op die manier mis je het telefoongesprek niet. Na de oproep schakel je het stilhouden van anonieme bellers weer in, zodat je geen last hebt van oplichters of criminelen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone? Bekijk dan hier meer van onze tips: