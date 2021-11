Anoniem bellen op je iPhone: zo schakel je nummerherkenning uit

Wil je graag anoniem bellen, zodat dat de ontvanger niet ziet wie er belt? Dat kan! Door het uitzetten van de nummerherkenning op je iPhone bel je voortaan incognito. In deze tip lees je hoe het werkt.



Lees verder na de advertentie.

Anoniem bellen zonder nummerherkenning

Soms is het handig om naar iemand te bellen zonder dat deze persoon je nummer kan zien. Daarvoor moet je de functie anoniem bellen inschakelen op je iPhone. Leuk detail: het werkt zelfs wanneer je al in de contactenlijst van deze persoon staat.

De ontvanger krijgt dan alleen ‘Onbekend nummer’ of ‘Anoniem’ te zien. Het uitzetten van nummerherkenning zodat je anoniem kan bellen, doe je op de volgende manier.

Anoniem bellen zonder nummerherkenning op je iPhone Open de ‘Instellingen’, scrol naar beneden en tik op ‘Telefoon’; Tik op ‘Nummerherkenning’; Nummerherkenning uitzetten doe je met een tik op het schuifknopje.

Nu is het mogelijk om anoniem te telefoneren: de persoon die je probeert te bereiken, krijgt je nummer of naam niet te zien. Houd er wel rekening mee dat veel mensen de telefoon niet op willen nemen wanneer het niet duidelijk is wie er belt. Daarom is het ook verstandig om nummerherkenning weer in te schakelen zodra je de functie niet meer nodig hebt.

Een keer anoniem bellen: voeg #31# toe aan het telefoonnummer

Wil je maar één anoniem belletje plegen? Dan is er een makkelijkere manier om je nummer te verbergen. Zet ‘#31#’ voor het nummer dat je wil bellen en ook hiermee ziet de ontvanger je nummer niet.

Onbekende nummers blokkeren

Belt een anoniem nummer jou? Het is dan (helaas) niet mogelijk om alsnog te achterhalen wie je belt. Als je vaak wordt lastig gevallen door anonieme bellers, dan is het vanaf iOS 13 wel mogelijk om anonieme telefoonnummers te negeren. Hoe je dat lees je in het artikel hieronder.

Lees meer: telefoonnummer blokkeren op je iPhone in slechts 4 stappen

Zie je een nummer wel, maar is het een vreemd nummer dat je niet kent? Dan kan je het nummer blokkeren door in je recente bellijst op het informatie-icoontje (i) te tikken. Kies vervolgens onderaan voor ‘Blokkeer deze beller’.

Meer tips voor iPhone

Ben je op zoek naar meer tips voor je iPhone? Of lees je graag het laatste Apple-nieuws? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram.