Anoniem bellen: zo schakel je nummerherkenning uit in 3 stappen

Wil je graag een telefoontje plegen zonder dat degene aan de andere lijn kan zien wie er belt? Dan kun je er ook voor kiezen om anoniem te bellen door nummerherkenning uit te schakelen. In deze tip lees je hoe het werkt.



Anoniem bellen: zo doe je het

Soms is het handig om naar iemand te bellen zonder dat deze persoon je nummer kan zien, of je naam als je in zijn of haar contactenlijst staat. Daarvoor kun je anoniem bellen inschakelen, zodat je nummer niet zichtbaar is wanneer je iemand belt. De persoon krijgt dan enkel te zien dat ‘Onbekend’ of ‘Anoniem’ hem of haar probeert te bereiken. Zo schakel je nummerherkenning uit:

Open de Instellingen-app op je iPhone, scrol naar beneden en tik op ‘Telefoon’; Tik op ‘Nummerherkenning’; Tik op het schuifje om nummerherkenning uit te schakelen.

Nu is het mogelijk om anoniem te telefoneren: de persoon die je probeert te bereiken, krijgt je nummer of naam niet te zien. Bedenk wel dat veel mensen de telefoon niet op willen nemen wanneer het niet duidelijk is wie hen belt, dus het is goed om van tevoren zeker te weten dat je anoniem wil bellen. Het is daarom ook verstandig om het weer in te schakelen zodra je de functie niet meer nodig hebt.

Onbekende nummers blokkeren

Belt een anoniem nummer je? Het is dan (helaas) niet mogelijk om alsnog te achterhalen wie je belt. Als je vaak wordt lastig gevallen door anonieme bellers, dan is het vanaf iOS 13 wel mogelijk om anonieme telefoonnummers te blokkeren.

Zie je een nummer wel, maar is het een vreemd nummer dat je niet kent? Dan kan je deze blokkeren door in je recente bellijst op het informatie-icoontje (i) te tikken en helemaal onderaan op ‘Blokkeer deze beller’ te tikken. Op dezelfde manier kun je deze ook weer deblokkeren.

