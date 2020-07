De Vierdaagse zou vandaag zijn begonnen, maar gaat dit jaar helaas niet door. Gelukkig zijn er nog wel andere opties om aan je wandelbehoefte te komen, zoals een Alternatieve Vierdaagse.

Zo loop je de Alternatieve Vierdaagse

Wandelfanaten moeten dit jaar de Vierdaagse noodgedwongen overslaan vanwege het coronavirus. Gelukkig hoeven zij niet stil te zitten. Er wordt namelijk een Alternatieve Vierdaagse georganiseerd in deze Vierdaagseweek.

Dit wordt speciaal georganiseerd door de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). Je kunt kiezen om de officiële Vierdaagse-afstand te lopen, dus 30, 40 of 50 kilometer per dag, of een verkorte route van 10 en 20 kilometer. Iedereen kan gratis deelnemen.

Om ervoor te zorgen dat niet iedereen op dezelfde route loopt, kunnen wandelaars hun eigen route maken in de Wandel.nl-app. Wandelaars kunnen dus door het hele land de Vierdaagse lopen. In de app kun je dagelijks een nieuwe eigen Alternatieve Vierdaagse-route uitstippelen. De gelopen kilometers worden in de app geregistreerd. Als je de afstand op alle vier de dagen hebt volbracht, krijg je een aandenken van de KWBN.

Wandel.nl Koninklijke Wandel Bond Nederland 6,8 (23 reviews) Gratis via App Store

Maak een route in de Wandel.nl-app

De officiële Alternatieve Vierdaagse gaat vandaag van start en je kunt je via de website van Wandel.nl inschrijven. Wil je nergens aan vastzitten, maar wel een mooie wandeling maken? Dat kan natuurlijk ook. De Wandel-app is altijd gratis te gebruiken om een mooie wandelroute uit te stippelen. Je moet wel eerst een account aanmaken.

Druk op ‘Plan route’ om een route te maken. Dit doe je vervolgens door verschillende wandelpunten met elkaar te verbinden. De Wandel.nl-app ziet vervolgens vanzelf over welke paden je moet lopen om deze wandelpunten te bereiken.

