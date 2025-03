Tip: zo sluit je in één keer alle Safari-tabbladen op je iPhone of iPad

Fanatieke Safari-gebruikers hebben vaak meer tabbladen openstaan dan ze eigenlijk nodig hebben. Met deze snelle tip kun je al deze Safari-tabbladen sluiten in een handeling.



Alle Safari-tabbladen sluiten op iOS

Als je Safari op je iPhone of iPad gebruikt, kan het aantal tabbladen dat je tegelijk open hebt staan ongemerkt snel toenemen. Dit komt omdat websites vaak een nieuw tabblad openen als je op een link klikt, waardoor de pagina niet volledig sluit.

In tegenstelling tot de Mac kun je in Safari op iOS niet zien hoeveel tabbladen er open staan, tenzij je op de tabblad-knop tikt. Het gebeurt dan ook regelmatig dat je ongemerkt tientallen websites op de achtergrond openstaan, terwijl je ze al dagen niet gebruikt hebt. Heb je onbewust veel tabbladen geopend? Dan is er een gemakkelijke manier om alle tabbladen in Safari te sluiten of verwijderen.

Zo sluit je alle Safari tabbladen in één keer

Hoewel deze websites geen gebruik maken van je iPhone-geheugen (en het toestel daardoor ook niet trager wordt) heeft het weinig zin om al deze pagina’s open te laten staan. Slimmer is dus om deze zo nu en dan eens allemaal te wissen en weer met een schone lei te beginnen. Het sluiten en verwijderen van tabbladen in Safari gaat als volgt:

Open Safari op je iPhone of iPad; Tik op het icoontje met de twee vierkantjes in de rechter onderhoek van je scherm; Houd een tabblad ingedrukt tot er een menu in beeld verschijnt; Kies voor ‘Sluit andere tabbladen’; Tot slot slot op het kruisje rechtsboven om het laatste tabblad ook te sluiten.

Goed om te weten: er zit een limiet op het aantal tabbladen dat je kunt openen. Het is niet mogelijk om meer dan 500 tabbladen op hetzelfde moment in een profiel op Safari te gebruiken. Heb je zoveel tabbladen geopend? Dan moet je eerst een tabblad sluiten om een nieuwe te openen. Toch is het aan te raden om al veel eerder alle tabbladen een keer te verwijderen, zodat je een duidelijk overzicht houdt in de Safari-app.

