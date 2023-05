AirTags instellen: zo markeer je verschillende locaties als veilig

Het instellen van AirTags is soms best lastig. Wij leggen uit hoe je locaties als veilig markeert, zodat je tracker niet (meer) ongewenst gaat piepen.

Heb jij al een AirTag vastgemaakt aan je sleutels of aan je portemonnee? Super handig natuurlijk, want dan zie je altijd de locatie van je spullen in de ‘Zoek mijn’-app. Het is hierbij wel belangrijk dat je de AirTags goed hebt ingesteld, zodat de AirTag niet ongewenst gaat piepen.

Als je de tracker niet goed instelt, loop je het gevaar dat de AirTag een geluid afspeelt op plekken waar dat helemaal niet nodig is. Bij het instellen van de AirTags is het namelijk nodig om bepaalde locaties als bekend te markeren. De AirTag weet op die manier wanneer je bijvoorbeeld je sleutels thuis hebt laten liggen. Wij leggen je uit hoe je bepaalde locaties als veilig bestempelt.

Zo markeer je locaties als veilig bij AirTags

Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te checken of je AirTags nog correct zijn ingesteld. Je kunt meerdere veilige locaties toevoegen aan de AirTag. Als je de zender dan laat liggen op deze locatie, krijg je geen meldingen dat je de AirTag hebt vergeten. Het instellen van nieuwe locaties bij je AirTag gaat op de volgende manier:

Open de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Objecten’; Tik op het object waaraan je een locatie wilt toevoegen; Kies voor ‘Meld indien achtergelaten’; Ga naar ‘Nieuwe locatie’; Voer het adres van de nieuwe locatie in en tik op ‘Gereed’.

Het is handig om je thuis- en werkadres als bekende locaties op te geven, zodat de AirTag dan niet als verloren wordt gezien. Ook andere adressen die je regelmatig bezoekt zijn handig om op te slaan, denk hierbij aan het adres van je ouders of van je beste vriend(in).

Ga je binnenkort op vakantie? Dan is het zeker aan te raden om alvast een AirTag aan te schaffen én goed in te stellen. Zo weet je altijd waar je koffer is tijdens je reis! Na je vakantie kan je de AirTag dan aan je sleutels, portemonnee of zelfs aan je fiets bevestigen. Niet vergeten: ook hierbij is het instellen van je AirTags belangrijk.

