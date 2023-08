Steelt iemand je planten? Verstop dan een AirTag in de plantenpot!

Heb jij planten in de voortuin staan? Je kunt de AirTag dan ook in je plantenpotten verstoppen, zodat je het direct merkt als je planten worden gestolen!

AirTag verstoppen in je plantenpot

Het was al duidelijk dat je een AirTag op ontzettend veel verschillende manieren kunt gebruiken. Tijdens je vakantie stop je de tracker in je koffer, zodat je altijd weet waar je bagage is. Zodra je weer thuis bent hang je de AirTag weer aan je sleutels of verstop je hem in je auto. Daar is nu nog een optie bijgekomen, want je kunt de AirTag ook verstoppen in een plantenpot.

Heb je planten in je voortuin staan? Dan bestaat natuurlijk het risico dat de plant wordt gestolen, vooral als die in een pot staat. Daar is nu een oplossing voor bedacht, want met een verstopte AirTag in de plantenpot kun je altijd de locatie volgen. Handig als je planten geregeld worden gestolen. Dat is precies de reden dat een Amerikaans koppel besloot een AirTag te verstoppen in één van hun plantenpotten.

Planten gestolen uit de voortuin

Bij een Amerikaans koppel verdwenen namelijk planten uit de voortuin. Er werden geregeld planten mét pot gestolen, tot grote ergernis van het koppel. Als oplossing kochten ze een AirTag, om die vervolgens in de plantenpot te verstoppen. Kort daarna was het opnieuw raak, want er was weer een plant weggehaald uit de voortuin.

In de Zoek mijn-app zag het koppel dat de AirTag (en dus de plant) op een afstand van 2,5 kilometer was. Eenmaal aangekomen op de locatie troffen ze een man aan, die een kar vol met planten met zich meedroeg. De man beweerde dat hij de planten niet had gestolen, maar het koppel had de plantenpot met de AirTag natuurlijk zo gevonden.

AirTag kopen? Hier is die het goedkoopst

De AirTag is dus ook handig voor het opsporen van je plantenpotten, al is het te hopen dat je de tracker daar niet voor nodig hebt. Zijn jouw planten wel veilig? Dan kun je de tracker ook verstoppen in je fiets of auto, zodat je de locatie altijd ziet. Of je maakt de AirTag vast aan je huisdier, bijvoorbeeld aan de halsband van je hond. Zo houd je de locatie van je viervoeter altijd in de gaten.

Ben je van plan om een AirTag te kopen? Check dan vooral even de AirTag-prijzenvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel gaat betalen voor de tracker!