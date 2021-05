AirTags zijn bedoeld om je spullen terug te vinden, maar wat als je een AirTag van iemand anders hebt gevonden? Wij leggen uit wat je dan moet doen.

Dit doe je als je een AirTag hebt gevonden

Na jaren van geruchten onthulde Apple in april eindelijk de AirTag. Je maakt deze handige tracker vast aan bijvoorbeeld je rugzak, sleutelbos of portemonnee. Via bluetooth kun je de AirTag vervolgens heel eenvoudig instellen en aan je Apple ID koppelen. Ben je iets kwijt? Via de Zoek mijn-app zie je pijlsnel waar je spullen zijn.

Maar wat nu als je een rugzak vindt die niet van jou is, maar waar wel een AirTag aan vastzit? Of als je een losse tracker tegenkomt? Apple heeft privacy natuurlijk hoog in het vaandel staan. Wanneer je een AirTag hebt gevonden, kun je echter wel checken of de eigenaar hem als verloren heeft opgegeven. In dat geval is er mogelijk ook contactinformatie beschikbaar.

Zo ga je te werk: Tik de witte zijde van de AirTag tegen de bovenkant van je iPhone of een andere smartphone met NFC-chip; Tik op de melding die op je scherm verschijnt. Er wordt een website geopend waar je meer informatie vindt over de AirTag, inclusief het serienummer. Als de eigenaar de AirTag als verloren heeft opgegeven, zie je mogelijk een bericht met contactinformatie. Je kunt contact opnemen om te laten weten dat je de AirTag hebt gevonden.

Heeft de eigenaar geen contactinformatie opgegeven? Dan kun je de instructies op het scherm volgen om de AirTag uit te schakelen.

Lees meer over de AirTag

