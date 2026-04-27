Deze AirTag-functie moet je direct inschakelen – op je iPhone én iPad

Soms is het handig om op je iPhone of iPad de locatie van een AirTag met iemand te delen – wij laten je zien hoe je dat voor elkaar krijgt.

AirTag delen op je iPhone en iPad

Een AirTag delen met anderen is mogelijk sinds het verschijnen van iOS 17. Voor die tijd was het niet mogelijk om de locatie van een AirTag te delen met andere Apple-gebruikers. Alleen de eigenaar van de tracker zag de AirTag dan terug in de Zoek mijn-app onder ‘Objecten’.

Inmiddels kun je de locatie van de tracker in totaal met vijf andere Apple-gebruikers delen. Zij zien de AirTag dan ook terug in de Zoek mijn-app. Heel handig als je de AirTag bijvoorbeeld in de auto hebt geplaatst of aan de halsband van je hond hebt gehangen. Je kunt de locatie dan met iedereen van gezin delen. Het is aan te raden om deze AirTag-functie in te schakelen, zodat vrienden of familie objecten gemakkelijk kunnen vinden. Zo ben je niet afhankelijk van één Apple-apparaat om een AirTag te vinden.

Zo werkt het

Wil je de locatie van je AirTag delen? Zorg er dan voor dat je iPhone of iPad up-to-date zijn. Er moet dus minimaal iOS 17 of iPadOS 17 op geïnstalleerd staan. In het ideale geval heb je gewoon de meest recente versie geïnstalleerd op je iPhone of iPad. Hetzelfde geldt voor de apparaten van de mensen met wie je de locatie van de AirTag wilt delen. Vervolgens kun je de andere Apple-gebruikers uitnodigen om de locatie van de tracker te volgen. Dat gaat als volgt:

Open de app ‘Zoek mijn’ op je iPhone of iPad; Tik beneden op ‘Objecten’; Kies de AirTag die je wilt delen; Tik onder ‘Deel AirTag’ op ‘Voeg persoon toe’ en dan op ‘Ga door’; Selecteer het contact waarmee je de AirTag wilt delen; Tik rechtsboven op het vinkje.

De geselecteerde contactpersoon ontvangt nu een uitnodiging voor het delen van de AirTag. Zodra die is geaccepteerd is de AirTag zichtbaar in de Zoek mijn-app. Verschijnt er geen melding van de uitnodiging? Dan moet je zelf naar ‘Objecten’ gaan in de Zoek mijn-app. Daar vind je de uitnodiging terug, die je dan alsnog kunt accepteren.

