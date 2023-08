AirTag delen met anderen: zo doe je dat in iOS 17

Vanaf iOS 17 krijgt je AirTag er een handige functie bij, want het is dan mogelijk om de locatie te delen met anderen. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

AirTag delen in iOS 17

Met iOS 17 komen er weer toffe functies naar je iPhone. Eén van die nieuwe features is het delen van een AirTag met anderen. Tot iOS 17 was het niet mogelijk om de locatie van een AirTag te delen met andere Apple-gebruikers. Alleen de eigenaar van de tracker zag de AirTag dan terug in de Zoek mijn-app onder ‘Objecten’.

Met iOS 17 is hier dus verandering in gekomen, want dan kun je een AirTag wél met anderen delen. De locatie van de tracker is in totaal met vijf andere Apple-gebruikers te delen. Zij zien de AirTag dan ook terug in de Zoek mijn-app. Enorm handig als je de AirTag bijvoorbeeld in de auto hebt geplaatst of aan de halsband van je hond hebt gehangen. Je kunt de locatie dan met iedereen van gezin delen.

Zo deel je een AirTag met anderen

Wil je de locatie van je AirTag delen? Zorg er dan voor dat je iOS 17 hebt geïnstalleerd op je iPhone. De officiële release van het besturingssysteem komt volgende maand, maar je kunt nu al de publieke testversie van iOS 17 op je iPhone zetten. Hier leggen we je uit hoe je alvast met de nieuwe functies van de iOS-versie aan de slag kunt.

Als je de AirTag wilt delen, moet dus eerst iOS 17 op alle apparaten staan waarmee je de locatie wilt delen. Op de iPad moet iPadOS 17 staan voor de nieuwe functie. Vervolgens kun je andere Apple-gebruikers uitnodigen om de locatie van de tracker te volgen. Dat gaat als volgt:

Open de Zoek mijn-app op je iPhone (of iPad); Ga naar ‘Objecten’; Tik op de AirTag die je wilt delen; Kies voor ‘Deel deze AirTag > Ga door’; Selecteer het contact waarmee je de AirTag wilt delen; Tik vervolgens op ‘Deel’ om de AirTag te delen.

Nadat je op ‘Deel’ hebt getikt, ontvangt de geselecteerde contactpersoon een uitnodiging voor het delen van de AirTag. Zodra die is geaccepteerd is de AirTag zichtbaar in de Zoek mijn-app. Verschijnt er geen melding van de uitnodiging? Dan moet je zelf naar ‘Objecten’ gaan in de Zoek mijn-app. Daar vind je de uitnodiging terug en kun je accepteren dat de AirTag met je gedeeld wordt.

