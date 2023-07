AirPods werken niet: 4 manieren om dagelijkse problemen te fixen

Werken je AirPods niet meer? Geen nood! Meestal kun je problemen met je Apple-oordopjes zelf oplossen! Wij laten 4 manieren zien hoe je dat doet.

AirPods werken niet: zo kun je het fixen

Je doet je AirPods in, start de muziek op je iPhone en genieten maar! Maar dan blijft het opvallend stil. Wat is er aan de hand? Je AirPods werken opeens niet meer. Geen zorgen, want wij laten je vier manieren zien waarop je veelvoorkomende problemen met de AirPods kunt oplossen.

1. Check de batterij van de AirPods en het doosje

Stop beide AirPods in het doosje. Open het doosje in de buurt van je iPhone en wacht tot je de batterijstatus op het scherm van je iPhone te zien krijgt. Check of de batterij niet leeg is, zowel van het doosje of je AirPods.

Willen je AirPods niet opladen? Dan kan het zijn dat er vuil in het doosje zit, op de plek waar de AirPods worden opgeladen. Pak dan een wattenstaafje of een cocktailprikkertje om de contacten in het oplaaddoosje schoon te maken. Check daarnaast ook even de contacten op het steeltje van de AirPods en maak ook die goed schoon.

2. Controleer de bluetooth-verbinding

Check of je niet per ongeluk bluetooth hebt uitgezet op je iPhone. Tik op ‘Instellingen > Bluetooth’. Controleer of de knop bovenaan aanstaat. Maak ook het doosje van je AirPods open en kijk of de AirPods verbonden zijn met je iPhone. Maken ze geen verbinding? Probeer dan om je AirPods te resetten. Hoe je dat doet lees je in stap 4.

3. Maak de AirPods goed schoon

Wanneer er veel vuil en viezigheid in de AirPods zit, kunnen er ook problemen ontstaan en werken ze soms niet. Daarom is het goed om de AirPods eens goed schoon te maken. Hoe je dat het beste doet, lees je in het artikel hieronder.

4. AirPods resetten lost veel (software-)problemen op

Willen je AirPods geen verbinding maken? Of heb je nog steeds problemen met het geluid? Dan kun je altijd nog je AirPods resetten. Dat doe je op de volgende manier.

AirPods resetten Stop de AirPods in het doosje en wacht eventjes; Open het doosje en ga naar de ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op je AirPods, scrol naar beneden en kies voor ‘Vergeet dit apparaat’; Open het AirPods-doosje open en houdt de knop (de Configuratieknop) achterop het doosje ingedrukt tot het lampje begint te knipperen; Volg de stappen op het iPhone-scherm om je AirPods opnieuw te verbinden.

AirPods kopen

Werken je AirPods niet meer en zijn ze écht kapot? Of ben je gewoon toe aan een upgrade? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen. De AirPods Pro en Pro 2 hebben noise-cancelling (ruisonderdrukking). De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet.

Zoek je dus oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je nieuwste Apple-oordopjes voor een lagere prijs? Kies dan voor de AirPods 3.

