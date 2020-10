“Zijn AirPods waterdicht?” Die vraag krijgt de redactie van iPhoned regelmatig voorgelegd. In dit artikel geven we voor eens en altijd aan hoe (niet) waterdicht AirPods en AirPods Pro zijn.

Zo (niet) waterdicht zijn de AirPods en AirPods Pro

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, de AirPods zijn niet waterdicht. Die vlieger gaat ook op voor de duurdere variant: de AirPods Pro zijn dus eveneens niet opgewassen tegen water. Apple zelf laat hier dan ook geen misverstanden over bestaan. In de schoonmaakinstructies voor de oordopjes staat namelijk dat je de AirPods (Pro) nooit met water in aanraking moet laten komen.

Wel zit er een verschil tussen de reguliere en luxere oordopjes. Eerstgenoemde, de ‘normale’ AirPods, zijn namelijk niet waterdicht en evenmin waterbestendig. Dit betekent dat je er voor moet zorgen dat ze totaal niet in aanraking komen met vloeistoffen. De oplaadcase moet je ook ver uit de buurt van water (en andere vloeistoffen) houden.

De AirPods Pro, de luxere variant, zijn ook niet waterdicht, maar wel waterbestendig. Ze zijn namelijk gecertificeerd met de IPX4-veiligheidsnorm. Concreet betekent dit dat je de draadloze Apple-oordopjes wel kunt gebruiken tijdens het sporten, zolang je maar niet gaat zwemmen. De oplaadcase van de Pro-oordopjes is niet waterbestendig: houd deze ver bij water vandaan.

AirPods (Pro) toch nat geworden? Dit moet je doen

Zijn je oordopjes toch nat geworden? Maak ze dan schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek en laat ze vervolgens drogen. Is er ook water in de oplaadcase gekomen? Zet ‘m dan op zijn kop met de klep open, zodat de ‘AirPods-houder’ kan uitlekken.

Of je AirPods (Pro) nog te redden zijn, hangt van de omstandigheden af. Wanneer je met de oordopjes hebt gesport is er waarschijnlijk weinig aan de hand. Waarschijnlijk hoef je de AirPods alleen even af te nemen en ze te laten drogen, waarna je ze weer kunt gebruiken.

Hebben de Apple-oordopjes een ritje in de wasmachine gemaakt, of heb je ze per ongeluk in het water laten vallen? Dan heb je mogelijk minder geluk. Apple adviseert namelijk zeer uitdrukkelijk om de AirPods (Pro) nooit en te nimmer in water onder te dompelen.

Zijn je AirPods kapot?

Indien je oordopjes de geest hebben gegeven, kun je het best contact opnemen met Apple of de winkel waar je ze gekocht hebt. Mogelijk kan deze partij nog iets voor je betekenen. Verwacht echter niet dat je zomaar nieuwe AirPods krijgt: Apple geeft geen garantie wanneer je de oordopjes met vloeistoffen in aanraking hebt laten komen.

Houd je Apple-apparatuur schoon

Waarschijnlijk gebruik je je iPhone, Mac(Book) en AirPods de hele dag door. Het is daarom belangrijk om de apparatuur zo nu en dan te reinigen. Hoe je dit doet, hangt af van het product. Op iPhoned helpen we je graag met uitgebreide gidsen over het schoonmaken van je Apple-spullen. Check ze hieronder: