Volume van je AirPods uit balans? Deze bizarre oplossing werkt echt

Is het volume van één AirPod zachter of klinkt het geluid gedempt? Dan hebben wij een bizarre oplossing die echt werkt.

AirPods volume uit belans: zo fix je het

Het kan gebeuren dat je AirPods niet meer helemaal in balans zijn, omdat één dopje wat gedempt klinkt. Luister je enkel met die AirPod, dan moet je het volume van de iPhone zo hoog zetten dat je waarschuwingen krijgt over gehoorbeschadiging. Gelukkig kun je dit probleem goed zelf oplossen.

Oplossing 1: Resetten

Het eerste wat je kunt doen is je AirPods resetten. Daarvoor ga je naar de instellingen van je iPhone en open je ‘Bluetooth’. Je tikt dan op het informatie-icoontje naast de AirPods en vervolgens vind je helemaal onderaan ‘Vergeet dit apparaat’. Daarna druk je het knopje van je AirPods 15 seconden in om de oordopjes te resetten, waarna je opnieuw verbinding maakt met je iPhone.

Oplossing 2: Schoonmaken

Wat ook kan helpen is om je AirPods goed schoon te maken. Er kan vuil ophopen in de hoekjes van de oordopjes, zoals oorsmeer. Door dit goed schoon te maken, kan het geluid beter je oren bereiken. Daarvoor moet je natuurlijk niet met schoonmaakmiddelen en scherpe objecten aan de slag. We vertellen je hoe je op een verstandige manier je Airpods schoonmaakt. ​​

Oplossing 3: Balans aanpassen

Ook kan het gebeuren dat de volumebalans van je AirPods softwarematig is aangepast. Dat kun je gemakkelijk weer rechtzetten. Daarvoor ga je naar de instellingen van je iPhone en vervolgens naar ‘Toegankelijkheid’. Vervolgens kies je voor ‘AirPods’ en daar voor ‘Toegankelijkheidsinstellingen voor geluid’.

In het nieuwe scherm zie je onder andere ‘Balans’ staan. Hiermee kun je de audiobalans tussen de twee oordopjes aanpassen, zodat je meer rechts of meer links hoort.

Oplossing 4: Zuigen

Heeft al het bovenstaande geen effect? Dan is er nog een laatste oplossing die een beetje vreemd klinkt, maar wel echt kan werken: je moet met je mond hard aan de grootste opening van de AirPod zuigen.

Dat is dus de opening van de AirPod waar het geluid uit komt. De bedoeling is dat je hard zuigt, totdat je merkt dat er lucht door de AirPod beweegt. Je kunt heel goed het verschil merken tussen zuigen op een AirPod zonder problemen en eentje met problemen. Als er wat viezigheid of vochtigheid in de AirPod zit kan de lucht niet vrijelijk bewegen en dat heeft geluid wel nodig om goed te klinken.

Het is een beetje een vies idee, maar als je eerst de AirPod goed schoonmaakt voordat je gaat zuigen is er natuurlijk weinig aan de hand. Zie je het echt niet zitten of ben je bang dat je de AirPods zo juist kapot maakt? Dan kun je natuurlijk altijd langs een Apple Store.

