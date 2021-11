AirPods vergelijken: welke versie kun jij het best (niet) kopen?

Ga je nieuwe AirPods kopen? Leuk! Je staat voor een pittige keuze, want er zijn meerdere soorten van de Apple-oordopjes verkrijgbaar. In dit artikel vergelijken we daarom alle AirPods met elkaar. Zo weet jij welke versie je het best kunt aanschaffen.

AirPods vergelijken: dit zijn de verschillen

In 2017 kwamen de eerste AirPods op de markt en inmiddels zijn we bij de derde generatie aanbeland. Tussendoor bracht Apple nog de AirPods 2, AirPods Pro en AirPods Max uit.

Op het moment van schrijven verkoopt Apple vier modellen nog zelf: alleen de originele AirPods uit 2017 zijn afgevallen. Daarom vergelijken we in dit artikel de vier varianten die nog wel verkrijgbaar zijn. In vogelvlucht zijn dit de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende versies.

Kenmerk/Model AirPods 3 AirPods 2 AirPods Pro AirPods Max Soort In-ear oordoppen In-ear oordoppen In-ear oordoppen Hoofdtelefoon Introductiejaar 2021 2019 2019 2020 Ruis onderdrukking Nee Nee Ja Ja Transparantie modus Nee Nee Ja Ja Ruimtelijke audio en Adaptieve EQ Ja Nee Ja Ja Grootte * 30.8 x 18.3 x 19.2 40.5 x 16.5 x 18.0 30.9 x 21.8 x 24 187.3 x 168.6 x 83.4 Gewicht ** 4.28 4 5.4 384.8 in totaal Batterijduur Tot 6 uur Tot 5 uur Tot 4,5 uur Tot 20 uur Water bestendig IPX4 Nee IPX4 Nee Oplaadcase draadloos opladen Ja Nee Ja Nee Adviesprijs 199 149 279 629 * per oordop in millimeters ** per oordop in gram

Uiterlijk: het oog wil ook wat

In 2017 kwamen de eerste AirPods uit en in 2019 volgden de AirPods 2. In datzelfde jaar verschenen ook de AirPods Pro, de duurdere en betere versie van de ‘gewone’ AirPods. De AirPods 3 kwamen vorige maand op de markt.

Naast oordopjes maakt Apple ook koptelefoons. Of beter gezegd: een koptelefoon. Tot nog toe is er namelijk maar één AirPods Max. Een eerste belangrijke verschil tussen alle soorten headsets is dus de vormfactor. Kies je voor oordopjes, of wil je liever een hoofdtelefoon?

Alle AirPods-oordopjes zijn ongeveer even groot. Ook qua gewicht ontlopen ze elkaar maar weinig. Dat geldt niet voor de waterbestendigheid. De nieuwste AirPods 3 en AirPods Pro hebben namelijk een IPX4-certificaat en schrikken dus niet van een (zweet)druppeltje hier en daar. Daardoor kun je ze dus dragen tijdens het sporten. Belangrijk om te weten: waterbestendig is niet hetzelfde als waterdicht. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe het zit.

Lees verder: Uitleg: zijn AirPods nou wel of niet waterdicht?

AirPods 3

Alle AirPods worden aangestuurd door een H1-chip. Hierdoor luisteren ze bijvoorbeeld naar het “Hé Siri”-commando en kun je iemand bellen door puur en alleen je stem te gebruiken. Ook bluetooth 5.0 is op alle oordopjes van de partij.

De AirPods Pro komen met verwisselbare oorkussens. Dat is fijn, want hierdoor kun je dus proberen welk formaat het best in jouw oren past. Omdat de AirPods 2 en AirPods 3 in één formaat verkrijgbaar zijn, loop je dus het risico dat ze minder goed in je oren zitten, al vinden wij de AirPods 3 wel comfortabel. Bij de AirPods Max heb je deze problemen niet, want je kunt de hoofdband naar eigen voorkeur korter of groter maken.

Ook interessant: AirPods 3 vs AirPods 2: dit zijn de grootste verbeteringen

Verschil in geluid

Alle AirPods klinken goed, maar zeker niet hetzelfde. Wat geluidskwaliteit staan de AirPods 3, AirPods Pro en AirPods Max duidelijk een treetje hoger dan de AirPods 2.

Dat komt omdat deze modellen allerlei exclusieve audiofuncties aan boord hebben. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke audio (spatial audio), een soort surround sound waardoor geluid om je heen lijkt te bewegen. Wanneer er in een film bijvoorbeeld een kogel van links wordt afgeschoten, hoor je deze van die kant langs je oren vliegen.

AirPods Max

Verder hebben alle nieuwere AirPods Adaptieve EQ, een autiotechniek die de toonhoogte van geluid aanpast aan de vorm van jouw oor. Wil je ook kunnen genieten van actieve ruisonderdrukking, waardoor achtergrondgeluid wordt gefilterd en jij je dus helemaal kunt concentreren? Dan moet je bij de AirPods Pro en AirPods Max zijn.

Ook de Transparantiemodus, waarmee je het verkeersgeluid om je heen kunt horen terwijl je je AirPods in hebt, is alleen aanwezig op de twee duurste varianten.

Het vergelijken van geluid is heel lastig, maar de AirPods Max klinkt het beste. Dat is ook logisch, want de grotere oorschelpen zorgen ervoor dat je heel makkelijk in de muziek wordt opgenomen. Ook heeft een koptelefoon simpelweg meer ruimte om allerlei audio-onderdelen in te plaatsen, zoals drivers.

Lees ook: AirPods vs AirPods Pro: de verschillen zijn kleiner dan ooit

AirPods Pro

Bellen en accuduur

Gebruik je je oordopjes regelmatig om te bellen? Dan kun je waarschijnlijk beter voor de AirPods 3 of AirPods Pro gaan. Deze oordopjes hebben namelijk naar binnen gekeerde microfoontjes in de behuizing. Op die manier kunnen de AirPods ruis op de lijn verminderen. De AirPods Max heeft in totaal negen microfoons. Je kunt er dus vanuit gaan dat je altijd goed te verstaan bent.

Als het om accuduur gaat trekken de AirPods Max aan het langste eind. De Apple-hoofdtelefoon gaat maar liefst 20 uur mee op een acculading. De nummer twee laat lang op zich wachten, want de AirPods 3 gaan ‘slechts’ 6 uur mee.

Verrassend genoeg gaan de duurste oordopjes, de AirPods Pro, het minst lang mee. Dat heeft vooral met de aanwezigheid van audiofuncties als actieve ruisonderdrukking te maken. Dit soort features slurpen energie (maar kun je daarom ook gewoon uitzetten).

Conclusie: AirPods vergelijken

Dus, welke AirPods moet je nu kopen? Het antwoord op die vraag hangt vooral af van je verwachtingen, budget en voorkeuren. De objectieve best klinkende AirPods, de AirPods Max, hoeven namelijk niet per se de beste keus voor jou te zijn. Daarom schetsen we per model wanneer wij ze wel of niet zouden aanraden.

De AirPods Max raden wij aan voor mensen die heel veel om geluidskwaliteit geven en niet bang zijn daarvoor de portemonnee te trekken. Ondanks zijn gewicht zit de hoofdtelefoon heel comfortabel en kun je ‘m makkelijk meerdere uren achter elkaar dragen. Dankzij audiofuncties als ruisonderdrukking is hij dan ook ideaal voor tijdens het thuiswerken.

AirPods 3

Wanneer je liever voor in-ear oordopjes gaat, kun je het best voor de AirPods 3 of AirPods Pro gaan. Laatstgenoemde heeft onze voorkeur, want de Pro-oordopjes beschikken over verwisselbare oorkussens en hebben wat exclusieve audiofuncties, zoals ruisonderdrukking.

Alhoewel er op papier een redelijk groot prijsverschil (van 80 euro) tussen de AirPods 3 en AirPods Pro zit, kun je de Pro-oordopjes tegenwoordig voor veel minder kopen. Op moment van schrijven zijn ze bijvoorbeeld voor rond de 220 euro verkrijgbaar.

De beste budgetoptie zijn natuurlijk de AirPods 2. Alhoewel deze oordopjes zeker niet slecht zijn, zouden wij aanraden om 50 euro extra te sparen en voor de AirPods 3 te gaan. Deze bieden namelijk een hoop meerwaarde. Geef je weinig om functies als ruimtelijke audio en een betere geluidskwaliteit? Dan haal je met AirPods 2 alsnog uitstekende instap-oordoppen in huis.

Verder met AirPods vergelijken?

Wil je meer weten over de verschillende AirPods? Lees dan onze reviews. Hierin staan we veel uitgebreider stil bij de voor- en nadelen.