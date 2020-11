AirPods-tips: 8 handige weetjes om in je oren te knopen

Of je AirPods net uitgepakt hebt, of ze al langer in je oren zitten: deze acht tips zorgen ervoor dat jij het maximale uit de oordopjes haalt.



AirPods tips: 8 handige weetjes op een rij

De draadloze oordopjes van Apple kun je gemakkelijk aan je iPhone, iPad en andere apparaten koppelen. Daarnaast heeft Apple tal van andere handige functies geïntroduceerd, die het voor jou zo toegankelijk mogelijk moeten maken om AirPods te gebruiken. Check onze tip als je toch moeite hebt met het koppelen van je AirPods.

1. Dit betekenen de vier kleuren van het led-lampje

Groen: Volledig opgeladen

Oranje: Niet volledig opgeladen

Amber: Accu van case erg laag

Wit: AirPods zijn klaar om gekoppeld te worden

2. Zo check je hoe vol je AirPods en case zijn:

Er zijn twee manieren om dit snel te doen met je iPhone. De ene optie is om de case in de buurt van je iPhone te houden en het deksel open te doen. Op dat moment verschijnt het Bedieningspaneel in beeld, waarin je de batterijniveau’s van zowel de case als de AirPods kunt aflezen.

De batterijwidget is een andere manier om dit te doen: zet de widget op je widgetscherm of homescreen om te zien hoe vol je iPhone, AirPods, de case en andere gekoppelde apparaten zijn.

3. Bekijk je AirPods-accuniveau op je Apple Watch

Als je een Apple Watch hebt, kun je het batterijniveau van je AirPods nog gemakkelijker checken. Veeg simpelweg naar boven over je wijzerplaat, tik op het accupercentage en je krijgt van zowel de linker als de rechter AirPod te zien hoe vol de accu nog is. Handig voor de momenten dat je jouw iPhone niet uit je broekzak kunt pakken, en toch wil zien hoe lang je nog naar muziek kunt luisteren.

4. Gebruik Siri met de AirPods

Omdat de AirPods geen fysieke knoppen hebben, is Siri de primaire manier waarop je overige functies van de AirPods kunt aansturen. Je activeert Siri door twee keer snel achter elkaar op de bovenkant van een AirPod te tikken, of door in het steeltje van de AirPods Pro te knijpen. Je kunt daarna met je stem een opdracht geven, zodat je bijvoorbeeld het volume kunt wijzigen, een ander nummer kunt kiezen of iemand kunt bellen.

Heb je de AirPods 2, dan is het ook mogelijk om Siri via de oordopjes te activeren door ‘Hé Siri’ te zeggen. Vervolgens kun je op dezelfde manier een opdracht geven, zonder dat je je AirPods aan hoeft te tikken.

5. Zo zet je snel je podcast of muziek op pauze

In iedere AirPod zit een sensor, die weet wanneer je het dopje uit je oor haalt of juist in je oor stopt. De audio wordt op dit moment automatisch gepauzeerd, wat het ook een handige manier maakt om snel je audio handmatig op pauze te zetten. Haal simpelweg snel een AirPod uit je oor om alles even stil te zetten en stop hem terug om weer verder te gaan bij waar je gebleven was. Dat werkt ook als je een video aan het kijken bent, zowel op je iPhone, iPad als MacBook.

6. Telefoongesprek opnemen met AirPods

Als je gebeld wordt, hoor je jouw iPhone overgaan via de AirPods. Je kunt op dat moment twee keer tikken op de bovenkant van de AirPod om het gesprek aan te nemen. Door er nogmaals twee keer op te tikken, leg je de hoorn weer op de haak.

7. Zo pas je AirPods instellingen aan

Apple heeft de AirPods een simpel instellingenmenu gegeven, dat verstopt zit in je Bluetooth-overzicht. Open je bluetooth-instellingen, kies de AirPods en je krijgt een scherm te zien waarin je verschillende instellingen aan kunt passen. Hier geef je AirPods bijvoorbeeld een naam en kun je kiezen wat er gebeurt als je twee keer op een AirPod tikt. Hier kun je ook de automatische oor-detectie uitzetten.

8. AirPods delen

Wil je samen naar muziek luisteren of een film kijken met een setje AirPods? Normaal geven de AirPods stereogeluid, waardoor het linker oordopje ander geluid laat horen dan de rechter. Dit pas je gemakkelijk aan, zodat je beide alles hoort. Om dit te veranderen open je Instellingen. Hier tik je op ‘Algemeen’ en vervolgens op het menu ‘Toegankelijkheid’. Zet hier de schakelaar achter ‘Monogeluid’ op groen.

Wil je nog meer weten over de AirPods? Check ook onze tips hoe je het beste AirPods kan schoonmaken. In onze AirPods-vergelijker vind je de beste prijzen voor de AirPods en AirPods 2. Heb je AirPods Pro? Check dan vooral ook ons artikel met speciale AirPods Pro tips en bekijk onze video hieronder.