Let op: deze AirPods kun je beter niet dragen tijdens het sporten

Draag je jouw AirPods tijdens het sporten? Let dan op, want bepaalde AirPods kunnen minder goed tegen zweet dan je misschien denkt!

AirPods bij het sporten

Sport je regelmatig? In dat geval zijn AirPods een handige toevoeging, omdat je tijdens het sporten zonder gedoe met kabels naar muziek kunt luisteren. Toch is dit niet bij alle modellen verstandig, omdat bepaalde AirPods minder goed tegen zweet kunnen. Dat geldt ook voor de oplaadcase van een aantal generaties, die niet water- of zweetbestendig is. Niet alle AirPods en oplaadcases zijn even goed beschermd tegen water of zweet.

Apple waarschuwt daarom dat bepaalde modellen niet zweet- en waterbestendig zijn. Het gaat vooral om oudere modellen, dat zijn de AirPods 1, AirPods 2, AirPods Max en de oplaadcase van de eerste generatie AirPods Pro. Deze toestellen kunnen niet tegen water of zweet, waardoor je ze beter niet kunt dragen tijdens het sporten. De eerste generatie AirPods Pro kan wel tegen wat zweet, maar dat is niet het geval bij de oplaadcase.

Deze AirPods zijn wel zweetbestendig

Heb je de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 3 of de AirPods 4? In dat geval hoef je geen zorgen te hebben, want deze modellen zijn water- en zweetbestendig. Je kunt deze AirPods zonder problemen dragen tijdens het sporten. Ze voldoen aan bestendigheidsnorm IPX4, dat betekent dat ze zijn beschermd tegen spatwater. Zo vormen regen, zweet en spatwater geen probleem bij deze generaties van de AirPods.

Pas wel op, want de AirPods worden na verloop van tijd minder water- en zweetbestendig. Het gaat dus niet om permanente bescherming, na een aantal jaar kunnen de AirPods minder goed tegen spatwater. Apple geeft verschillende tips om schade aan AirPods te voorkomen, ook als je ze tijdens het sporten draagt. Zo wordt aangeraden om de AirPods schoon te maken met een zachte, droge en pluisvrije doek als ze toch nat zijn geworden.

Meer over de AirPods

De nieuwste AirPods kun je over het algemeen zonder problemen dragen tijdens het sporten. Dat geldt natuurlijk niet voor het doen van watersporten, zo raadt Apple het af om de oortjes bijvoorbeeld tijdens het waterskiën te dragen. Houd er bovendien rekening mee dat er een verschil bestaat tussen waterbestendig en waterdicht. De AirPods kunnen wel tegen spatwater, maar je kunt ze niet onderdompelen in water.

Bij de AirPods 3, AirPods 4, AirPods Pro 2 en de AirPods Pro 3 is de oplaadcase ook water- en zweetbestendig, waardoor je die gewoon bij je kunt dragen tijdens het sporten. De oplaadcase van de eerste generatie AirPods Pro kan minder goed tegen zweet, dus die kun je beter in je tas stoppen. Heb jij nog de eerste of tweede generatie AirPods? Dan wordt het tijd om nieuwe oortjes te halen, die wél tegen zweet beschermd zijn. Bekijk hier de laagste prijzen: