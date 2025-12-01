Deze 3 instellingen zorgen ervoor dat je AirPods véél minder snel leeg gaan

Draag je jouw AirPods regelmatig, maar halen ze het einde van de dag niet meer? Met deze drie functies gaan je AirPods veel minder snel leeg!

AirPods gaan te snel leeg

Luister je vaak naar muziek en podcasts tijdens het sporten, reizen of werken? In dat geval zijn AirPods tegenwoordig onmisbaar. Met de oortjes luister je probleemloos en zonder vervelende kabels naar je favoriete nummers. Het is handig dat de AirPods geen kabel hebben, maar dat zorgt er ook voor dat ze leeg kunnen gaan. Halen jouw oortjes het einde van de dag niet meer? Pas dan deze drie instellingen aan, zodat de accu van jouw AirPods het langer volhoudt!

1. Slaapdetectie

Met iOS 26 heeft Apple niet alleen nieuwe functies naar je iPhone gebracht, ook de AirPods hebben er nieuwe instellingen bij. Eén van die nieuwe opties is slaapdetectie, waarmee de audio automatisch gepauzeerd wordt als je in slaap bent gevallen. Op die manier gaat de accu van de AirPods minder snel leeg, omdat de audio niet onnodig lang blijft afspelen. Zo zet je slaapdetectie aan bij de AirPods 4, AirPods Pro 2 en de AirPods Pro 3:

Haal de AirPods uit de oplaadcase; Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘AirPods’ bovenaan de instellingen; Scrol naar beneden; Zet de schakelaar achter ‘Pauzeer media als je in slaap valt’ aan.

2. Hoofdgebaren

Met iOS 18 bracht Apple een nieuwe manier van bedienen naar de AirPods. De oortjes herkennen hoofdgebaren sinds die softwareversie. Zo kun je nee schudden of ja knikken om bijvoorbeeld oproepen te accepteren en te weigeren. Het registreren van hoofdgebaren is een handige toevoeging, maar zorgt er ook voor dat de accu van de AirPods sneller leeg gaat. Wil je dat jouw AirPods het zo lang mogelijk volhouden? Pas dan deze instelling aan:

Haal de AirPods uit de oplaadcase;

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone;

Kies voor ‘AirPods’ bovenaan de instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Hoofdgebaren’;

Zet de schakelaar achter ‘Hoofdgebaren’ uit.

3. Geoptimaliseerd opladen

Verschillende instellingen van de AirPods zorgen ervoor dat de accu zo lang mogelijk meegaat, maar het is daarnaast ook belangrijk om te voorkomen dat de accu te snel veroudert. Een gemakkelijke manier om dat te doen is door ‘Geoptimaliseerd opladen’ in te schakelen. Met deze functie laden de AirPods pas verder op dan 80 procent als je ze nodig hebt, zodat het verouderingsproces van de batterij wordt beperkt. Je vindt deze functie als volgt:

Haal de AirPods uit de oplaadcase;

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone;

Kies voor ‘AirPods’ bovenaan de instellingen;

Ga naar beneden en kies voor ‘Batterij’;

Schakel ‘Geoptimaliseerd opladen’ in.

Nieuwe AirPods halen

Met deze drie functies gaat de accu van je AirPods langer mee, zodat je ook aan het einde van de dag nog naar je favoriete muziek en podcasts kunt luisteren. Heb jij nog een eerdere generatie van de AirPods of de AirPods Pro en gaan jouw oortjes steeds sneller leeg? Het is dan verstandig om te kijken naar nieuwe AirPods, omdat het helaas niet mogelijk is om de accu van de oortjes te vervangen.

Op dit moment zijn de AirPods 4 en de AirPods Pro 3 de nieuwste uitvoeringen. Bij de AirPods 4 bepaal je zelf of je voor de goedkopere variant zonder ruisonderdrukking gaat, of voor de duurdere uitvoering met ruisonderdrukking kiest. De AirPods Pro 3 beschikken standaard over actieve ruisonderdrukking en komen met siliconen opzetstukjes. Bekijk hier de laagste prijzen van de AirPods, zodat je nooit teveel betaalt: