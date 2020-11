Geen verbinding kunnen maken, krakend geluid tot aan een permanente echo: het is ontzettend vervelend wanneer je problemen met je AirPods (Pro) hebt. Met deze tips voorkom je allerlei ongemakken.

AirPods problemen met geluid? Zo los je ze op

Online duiken regelmatig klachten op van AirPods-eigenaren die zo nu en dan een krakend geluid horen als ze muziek willen afspelen met AirPods of een Beats-koptelefoon. Meestal heeft dit te maken met de bluetooth-verbinding. Je iPhone gebruikt deze techniek om muziek naar de AirPods te sturen, maar de verbinding kan verstoord worden.

De problemen kunnen hardnekkig zijn, maar meestal los je het vrij gemakkelijk op. Probeer in ieder geval onderstaande tips even uit.

1. Check of je iPhone de meest recente iOS-versie draait

Voordat we apparaten gaan herstarten raden we aan om eerst te controleren of je iPhone en AirPods op de meest recente softwareversie draaien. Met iedere update lost Apple problemen op, dus het zou zomaar kunnen dat dit die van jou ook oplost. Om dit te controleren voor je AirPods doorloop je de volgende stappen.

Stop de AirPods in je oren; Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’; Kies nu ‘Info’; Daar kun je de softwareversie van je iPhone en de AirPods controleren.

2. Schakel andere Bluetooth-apparaten in je omgeving uit

Als je vaak een krakend geluid hoort als je de AirPods inschakelt, kan dit te maken hebben met een overdaad aan bluetooth-apparaten in je omgeving. Deze zorgen voor ruis op de lijn, waardoor de geluidskwaliteit merkbaar achteruit gaat. Door bluetooth-accessoires uit te schakelen die je op dat moment niet gebruikt, lost dit het probleem mogelijk in één keer op. Denk bijvoorbeeld aan een draadloos toetsenbord van een pc die je niet gebruikt.

3. Start je AirPods of koptelefoon opnieuw op

Toen er AirPods-problemen opdoken voor gebruikers, stelde Apple voor om de oortjes even opnieuw op te starten. Dit zou het batterijprobleem verhelpen, en hetzelfde geldt mogelijk ook voor AirPods audioproblemen. Je start de AirPods opnieuw op door het knopje op de case 15 seconden ingedrukt te houden. Houd er wel rekening mee dat je de AirPods hierna opnieuw moet koppelen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

4. Zet bluetooth uit en aan

De bluetooth-verbinding in- en uitschakelen kan ook genoeg zijn om de verbinding weer stabiel te maken. Dit doen we ook regelmatig met ‘ouderwetse’ bluetooth-koptelefoons die soms niet meer goed reageren. Bluetooth opnieuw opstarten is heel simpel: je opent het Bedieningspaneel, tikt op het bluetooth-icoon en doet dit nog een keer om de draadloze verbinding weer in te schakelen.

5. Zet je AirPods terug naar fabrieksinstellingen

Vaak is het onduidelijk waar dat precies door wordt veroorzaakt, maar wanneer je de AirPods terugzet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw met je iPhone koppelt, werken ze vaak weer prima. Dit doe je als volgt:

Instellingen-app Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad en ga naar ‘Bluetooth’;

Meer informatie Tik bij ‘Mijn apparaten’ op de ‘i’ achter je AirPods en kies dan voor ‘Vergeet dit apparaat’; Vasthouden Doe je AirPods in het oplaaddoosje en druk het knopje aan de achterkant in. Houd het knopje minstens 15 seconden vast; Resetten Je ziet dat lampje van het doosje wit en dan oranje knippert. Dit betekent dat de AirPods worden gereset; Opnieuw koppelen Hierna kun je de AirPods opnieuw aan je iPhone of iPad koppelen door het doosje te openen, en op het scherm van je toestel op ‘Verbinden’ te tikken.

Werken deze vijf oplossingen voor AirPods problemen niet, dan lijkt het probleem zich in de AirPods zelf af te spelen. In dat geval raden we het aan om contact op te nemen met Apple Support.