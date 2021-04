De AirPods Pro zijn enorm gebruiksvriendelijk, maar Apple heeft toch wat functies goed verstopt. Ontdek ze allemaal en haal alles uit de draadloze oordopjes.

1. Doe de pasvormtest

In tegenstelling tot de reguliere AirPods worden de AirPods Pro geleverd met siliconen oordopjes in drie formaten: S, M en L. Nu kun je natuurlijk zelf aan de slag met het passen van oordopjes, maar Apple maakt het net wat gemakkelijker met een AirPods pasvormtest.

Deze functie zit standaard ingebouwd in je iPhone en bepaalt zelfstandig of je de juiste oorkussentjes hebt gekozen. Door een geluid af te spelen testen de AirPods of de oordoppen goed in je oren zitten. Je activeert deze test als volgt.

Doe de AirPods Pro in je oren; Open de Instellingen-app op de gekoppelde iPhone; Tik op Bluetooth; Tik op de ‘i’ achter de AirPods Pro; Selecteer ‘pasvormtest’; Volg de stappen op het scherm.

2. Snel noise cancelling aanpassen op je Apple Watch en iPhone

Je hebt met de AirPods Pro drie opties om ruisonderdrukking in te stellen: Ruisonderdrukking, Transparantie en Uit. In onze tip over AirPods Pro geluidsmodi lees je het verschil hiertussen.

Door op de steeltjes van de AirPods te duwen schakel je tussen twee modi, maar dit kun je ook snel doen op je iPhone en Apple Watch. Op je iPhone doe je dit door het Bedieningspaneel te openen en de volumebalk ingedrukt te houden. In het volgende venster verschijnt er onder het volume een balkje waarin de drie modi staan.

Op de Apple Watch werkt dit net iets anders. Zodra je muziek afspeelt en de ‘Huidige’ app op je Watch verschijnt tik je op het AirPlay-icoontje. In het volgende venster kun je met een druk op het touchscreen tussen de drie geluidsstanden schakelen.

3. Check de status van het draadloos opladen

Net als de AirPods kun je ook de AirPods Pro draadloos opladen door ze op een Qi-lader te leggen. Een oranje lampje gaat even branden om te laten zien dat de accu wordt bijgevuld.

Om na een tijdje te checken of de accu al vol is hoef je alleen even op het doosje te tikken om het lampje weer te activeren. Zie je een oranje kleur dan moet je hem nog even laten liggen, pas bij een groen lampje is de accu helemaal gevuld.

4. Laat AirPods benoemen wie je belt

Op de fiets is het verboden om met je smartphone in de weer te zijn, dus is dit een handige instelling om op dat moment aan te zetten. Hiermee kondigen de AirPods met de hulp van Siri namelijk aan wie je belt, zodat je daarna kunt opnemen zonder je iPhone uit je broek te halen.

Het gesprek wordt bovendien automatisch doorgeschakeld naar je AirPods, zodat je gewoon kunt blijven fietsen zonder een tussenstop te maken. Je activeert deze functie als volgt.

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Telefoon’; Kies ‘Kondig beller aan’; Kies ‘Alleen koptelefoon.

5. Check de accuduur

De accuduur van je AirPods kun je op verschillende manieren controleren. Zo kun je het aan spraakassistent Siri vragen om het percentage van de twee oordopjes en de oplaadcase op te lezen, of check je deze statistieken in de Batterij-widget in het Vandaag-scherm op je iPhone. Je opent dit scherm door op het eerste scherm van je homescreen naar rechts te vegen.

6. Vind je zoekgeraakte AirPod terug

Met de komst van iOS 13 is de Zoek Mijn-app vernieuwd, zodat je er nu ook al je andere Apple-apparaten in kunt terugvinden. Via de app zie je de laatste locatie van de oordopjes terug op een kaart en kun je een geluid laten afspelen om ze gemakkelijker terug te vinden.

Ook op je iPad en Mac kun je op deze manier de AirPods (Pro) terugvinden, zolang deze maar aan dezelfde iCloud-account gekoppeld zijn.

7. Pas de sensoren in de steeltjes aan

Door de steeltjes van de AirPods Pro in te drukken kun je verschillende instellingen activeren. Zo schakel je bijvoorbeeld snel tussen de Ruisonderdrukking- of Transparantiemodus. Deze kun je gelukkig ook naar eigen smaak aanpassen.

Open de Instellingen-app op je iPhone; Kies Bluetooth; Tik op de ‘i’ achter de AirPods Pro; Onder het tussenkopje ‘Houd AirPods ingedrukt’ kun je per AirPod instellen wat er gebeurt als je het steeltje indrukt.

Je hebt hierbij de keuze om tussen de drie geluidsmodi te schakelen of om Siri te activeren. Via toegankelijkheid kun je ook de duur van de aanraking wijzigen. Dit doe je door naar toegankelijkheid te gaan en op AirPods te tikken.

8. Deel audio met andere AirPods

Heb je twee setjes AirPods? Dan kun je samen met iemand anders naar dezelfde audio luisteren op een iPhone of iPad. Handig als je op reis gaat en dezelfde muziek wil horen, of je samen een film aan het kijken bent in een ruimte waar het niet de bedoeling is om dat over de speakers te doen. Je activeert de functie als volgt.

Open het bedieningspaneel;

Druk op deel audio en kies de airpods;

Volg de stappen op het scherm om de audio te delen.

Meer weten over AirPods Pro?

Wil je meer weten over de AirPods Pro? Check dan ook onze uitgebreide AirPods Pro review waarin je alles leest over onze test van deze nieuwe draadloze oordopjes.