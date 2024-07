Zijn jouw AirPods Pro nep? Zo controleer je dat

Twijfel je of jouw AirPods Pro (2) nep zijn? Of ben je van plan om AirPods Pro bij een andere aanbieder te kopen? Zo controleer je of jouw AirPods Pro authentiek zijn!

Neppe AirPods Pro herkennen

De AirPods Pro 2 zijn niet alleen Apple’s beste oortjes, het zijn ook de duurste versie die Apple uit heeft gebracht. De tweede generatie van de AirPods Pro hebben een startprijs van maar liefst 279 euro. Een behoorlijke prijs, maar bij andere aanbieders krijg je de oortjes al voor een veel lagere prijs. Zo krijg je de AirPods Pro 2 nu al voor € 233,95, waardoor je veel geld bespaart.

Vaak worden AirPods ook aangeboden op websites als Marktplaats of bij derde partijen. Je bent dan doorgaans veel goedkoper uit, maar de kans bestaat dat je neppe AirPods Pro geleverd krijgt. Gelukkig kun je op verschillende manieren checken of jouw AirPods wel authentiek zijn. Wil je controleren of jouw oortjes (niet) nep zijn? Wij vertellen je hoe je dat op zes manieren doet!

1. Controleer de verpakking

Op de verpakking zijn vaak al de eerste aanwijzingen te vinden, waaraan je kunt zien dat de AirPods Pro nep zijn. Er staan in dat geval nog wel eens spelfouten op de doos, denk aan ‘Dseigned by Apple‘ of ‘ios‘ (zonder hoofdletters). Toch hoeven deze fouten niet altijd zo duidelijk te zijn, soms gaat het ook om een punt of komma die mist. Bekijk de verpakking daarom goed, want bij spelfout weet je dat het geen authentieke AirPods Pro zijn.

2. Zoek het serienummer op

Misschien nog wel gemakkelijker dan het aandachtig bestuderen van de verpakking: je kunt ook het serienummer van de mogelijk neppe AirPods Pro opzoeken. Hiervoor hoef je de oortjes niet uit de doos te halen, want je vindt het serienummer aan de zijkant van de verpakking. Heb je de doos niet meer? Dan kun je het serienummer ook vinden aan de binnenkant van het oplaaddoosje, al zijn de cijfers en letters wel erg klein.

Je vindt het serienummer van de AirPods Pro ook bij de instellingen van je iPhone of iPad. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Bluetooth’ en tik op het informatieknopje naast je AirPods. Daar zie je het serienummer staan bij de informatie over de oortjes. Vul vervolgens het serienummer in op deze website van Apple. Als de oortjes verschijnen op de site is de kans groot dat het niet om neppe AirPods gaat.

3. Bekijk de accessoires

Helaas is het controleren van het serienummer niet waterdicht, want in sommige gevallen worden bestaande serienummers vervalst. Je krijgt in dat geval wel oortjes te zien op de website van Apple. Daarom is het ook verstandig om naar de accessoires te kijken die je bij de AirPods in de doos krijgt meegeleverd. Bij neppe AirPods Pro lijkt het vaak alsof de inhoud van de doos in orde is, terwijl dat helemaal niet zo is.

Bij de AirPods Pro krijg je een oplaadkabel en handleiding meegeleverd. Het instructieboekje is vaak een onderdeel waar je neppe AirPods aan kunt herrekenen. Is de kwaliteit van het papier slecht? En is de tekst niet helder geprint? Dan gaat het waarschijnlijk niet om authentieke AirPods. Apple gebruikt altijd hoogwaardige en glanzend papier, dat je vrijwel nooit terugziet bij neppe versies van de oortjes.

4. Zoek de firmware op

Neppe AirPods Pro draaien meestal op firmware die helemaal niet door Apple is uitgebracht. Sterker nog: je kunt nagemaakte AirPods ook niet bijwerken met de nieuwste software van Apple. Het is daarom handig om op te zoeken op welke firmware de oortjes precies draaien. Je vindt de firmware bij de instellingen op je iPhone onder ‘Bluetooth > AirPods’. Druk daar weer op de ‘i’ naast je oortjes. Op dit moment zijn dit de recentste softwareversies van alle oortjes:

AirPods Pro 2 (usb-c): 6F8

AirPods Pro 2 (Lightning): 6F8

AirPods Pro: 6A326

AirPods 2 en 3: 6A326

AirPods Max: 6A326

AirPods: 6.8.8

5. AirPods verbinden met je iPhone of Mac

Eén van de grootste voordelen van de AirPods is het probleemloos schakelen tussen je iPhone, iPad en Mac. De oortjes kunnen gemakkelijk wisselen van apparaat en verschijnen automatisch in beeld als je de oplaadcase opent. Dit komt door de W1-chip bij de eerste generatie AirPods en de H1-chip bij de AirPods 2, AirPods 3 en de AirPods Pro. De AirPods Pro 2 beschikken inmiddels over de H2-chip.

Deze processor vind je niet terug in neppe AirPods, waardoor ze niet zo gemakkelijk wisselen tussen verschillende Apple-apparaten. Bovendien verschijnen ze zonder één van deze chips niet zomaar in beeld als je de case opent. Grote kans dus dat je neppe AirPods hebt als er problemen zijn met het verbinden met of schakelen tussen toestellen. Deze problemen worden veroorzaakt doordat er geen Apple-chip in het toestel zit.

6. Test de functionaliteit

Neppe AirPods Pro lijken vaak op de echte oortjes, maar van binnen hebben de apparaten grote verschillen. Dat is niet alleen te merken aan de connectiviteit van de AirPods, ook de kwaliteit en functies van de oortjes laten te wensen over. Vaak werkt de actieve ruisbeheersing van de nagemaakte AirPods niet naar behoren. Ook de microfoon is doorgaans van slechte kwaliteit, dat vooral opvalt bij telefoongesprekken of audioberichten.

Apple heeft een aantal handige functies voor de AirPods Pro, zoals het uitvoeren van een pastest met de siliconen opzetstukjes. Neppe varianten bieden in sommige gevallen geen ondersteuning voor deze features. Tot slot kun je namakers herkennen aan de bediening. AirPods Pro hebben een bepaalde manier van bedienen, waar je hier meer over kunt lezen. Werken jouw oortjes anders? Dan zijn ze waarschijnlijk niet authentiek.

Nieuwe AirPods kopen

Met deze zes stappen kun je gemakkelijk controleren of jouw AirPods Pro nep zijn. Om te voorkomen dat je met nagemaakte oortjes te maken krijgt is het aan te raden om de AirPods te bestellen bij betrouwbare aanbieders. Zeker bij (haast te goede) aanbiedingen moet je oppassen, want soms zijn die prijzen inderdaad te goed om waar te zijn. Controleer de (web)winkel daarom eerst goed, door bijvoorbeeld recensies te lezen op Truspilot.

Ben je nog op zoek naar nieuwe AirPods Pro en wil je er zeker van zijn dat ze niet nep zijn? Bekijk in dat geval de beste prijzen in onze prijsvergelijker. De AirPods Pro 2 zijn Apple's beste oortjes, met ruisbeheersing en siliconen opzetstukjes. Vind je die oortjes te duur? Dan is de derde generatie van de AirPods ook een goede optie, met geavanceerde functies als persoonlijke ruimtelijke audio.