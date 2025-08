Zo zien jouw (gele) AirPods Pro er weer zo goed als nieuw uit

Zijn de dopjes van je AirPods Pro geel geworden? Da’s natuurlijk geen gezicht. Maar daar is gelukkig wel wat aan te doen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro geel geworden: zo maak je ze weer als nieuw

Wanneer je de AirPods Pro (2) alweer een tijdje hebt, loop je kans dat de siliconen dopjes (Apple noemt dit de oortips) geel geworden zijn. En het maakt dan niet uit hoe goed je ze schoonmaakt, want ze blijven geel.

Dat is best vervelend want de siliconen tips van de AirPods Pro zijn erg belangrijk. Ze zorgen ervoor dat de oordopjes perfect in je oren passen, wat niet alleen comfortabeler zit, maar ook helpt om geluid van buitenaf te blokkeren. Maar het is natuurlijk geen gezicht als ze verkleurd zijn. Er zijn gelukkig een paar manieren waarop je toch weer witte dopjes krijgt.

Er zijn verschillende schoomaaksetjes te koop. Daarmee kun je niet alleen je AirPods schoonmaken, maar ook je iPhone en iPad. Toch is het ook daarmee lastig om je vergeelde oordopjes schoon te krijgen.

Je kunt ook proberen om het geel van de AirPods Pro-dopjes schoon te maken met wat alcohol en een wattenstaafje. Trek de dopjes van de AirPods en maak ze schoon met een doekje gedrenkt in alcohol. Wees dan wel erg voorzichtig. Want je loopt de kans dat de lijm oplost en het gaasje loskomt dat in het dopje zit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een andere oplossing is om de silliconen tips met wat waterstofperoxide schoon te maken. Dit is te koop bij de betere drogisterij en de kapper heeft het zelfs in gelvorm. Je smeert de dopjes in (doe wel even handschonen aan), en stop de oortips in wat vershoudfolie. Zorgt dat je de folie goed afsluit en leg de dopjes vervolgens op een zonnige plek neer. Het proces heeft namelijk wat ultraviolet (zon)licht nodig.

Vind je dat allemaal net wat teveel moeite? Dan kun je bij Apple ook een nieuw setje siliconen dopjes kopen. Dat is ook handig als je siliconen oortips van de AirPods Pro kapot zijn gegaan. Dan heb je voor 10 euro weer twee setjes met dopjes en kun je voorlopig vooruit. De AirPods Pro-dopjes die geel geworden zijn kun je dan weggooien. De losse oortips vind je op de website van Apple. Let wel op dat je de juiste grootte kiest.

Meer tips voor Airpods

Ben je op zoek naar meer tips voor je AirPods? Bekijk dan de onderstaande artikelen!