Zijn je AirPods leeg en is er geen stopcontact in de buurt? Geen nood! Wij vertellen je hoe je de AirPods altijd en over kunt opladen.

Zo kun je onderweg overal en altijd je AirPods opladen

Misschien ken je het wel: je bent de hele dag op stap en je bent vergeten je AirPods van tevoren op te laden. Als de oordopjes dan leeg zijn is het toch wel heel vervelend zonder je favorieten muziek of podcast. En dan moet je ook nog eens op zoek gaan naar een stopcontact voor het opladen van je AirPods. Of is dat eigenlijk helemaal niet nodig?

Wist je dat je met de iPhone 15 ook je AirPods kunt opladen? Het maakt dan niet uit welke versie van de AirPods je hebt. Deze tip werkt ook op alle vier versies van de iPhone 15. Maar je moet natuurlijk wel het oplaadkabeltje van de AirPods bij je hebben.

Vervolgens steek je het ene kant van het kabeltje in je iPhone 15 en de andere kant in de AirPods. Op deze manier je AirPods opladen gaat overigens behoorlijk vlot. Op onze iPhone 15 Plus waren de AirPods na minder dan een uur opgeladen. Dit kostte ongeveer 10 procent van de batterijlading van de iPhone 15.

Het is op dit moment wel jammer dat de functie alleen werkt op de iPhone 15-serie. Maar waarschijnlijk krijgen toekomstige iPhones, zoals de iPhone 16, ook ondersteuning voor deze functie.

AirPods kopen

