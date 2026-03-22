Dit is waarom je AirPods ondersteboven moet dragen (maar er is ook een nadeel)

Je zou het niet verwachten, maar er is een goede reden om je AirPods ondersteboven in je oren te stoppen – er zit alleen wel een nadeel aan.

AirPods ondersteboven

Apple heeft het zelf natuurlijk niet bedacht, maar je kunt je AirPods ook ondersteboven in je oren stoppen. Dat lijkt misschien onzinnig, maar er is een goede reden om dit toch te overwegen. Doordat de steeltjes van je AirPods op die manier achter de rand van je oorschelp terechtkomen, blijven ze namelijk veel beter zitten. En dat kan een heel goed idee zijn wanneer je gaat sporten met je AirPods in.

Het is natuurlijk even wennen wanneer je dit voor het eerst doet. Tegelijkertijd voel je meteen dat je AirPods ondersteboven veel steviger in je oren zitten. Als je ooit bang bent dat ze uit je oren vallen, is dit zonder meer de gemakkelijkste oplossing zonder extra hulpmiddelen. Wij hebben het getest met de AirPods Pro 2, maar het werkt ook met gewone AirPods. Welke het fijnst zitten, hangt natuurlijk ook af van de vorm en grootte van je oren.

Er is ook een nadeel

Naast het genoemde voordeel heeft deze draagmethode ook een nadeel. Of misschien zelfs twee nadelen. Om te beginnen, werken de ingebouwde microfoontjes niet meer goed als je je AirPods ondersteboven in je oren stopt. Dat is in de praktijk natuurlijk alleen een nadeel als je die microfoontjes ook daadwerkelijk gebruikt. Doe je dat niet, dan is het helemaal geen probleem.

Een ander nadeel ontstaat wanneer je je AirPods gedurende lange tijd ondersteboven draagt. De kans is groot dat ze op een gegeven moment niet meer lekker zitten en dat het dragen zelfs vervelend wordt. Tegelijkertijd hoef je hier niet bang voor te zijn als je ze zo draagt wanneer je even een half uurtje gaat hardlopen. Daar is deze methode dan ook perfect voor. Draai ze ondersteboven vast in je oren voor het sporten en draai ze weer normaal wanneer je klaar bent!

