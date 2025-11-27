Met iOS 26 hebben de AirPods verschillende nieuwe features gekregen. Maar een van deze nieuwe functies moet je echt even aanzetten.

AirPods hebben een nieuwe functie in iOS 26 (die je écht moet aanzetten)

De nieuwste update van iOS 26 brengt naast allerlei nieuwe snufjes voor je iPhone, ook een paar leuke features naar de Apple AirPods. Een van de nieuwe functies voor je AirPods is een automatisch pauze-functie voor als je in slaap valt met je oortjes in.

Ontzettend handig natuurlijk, want halverwege wakker worden als je naar een podcasts of audiobook luistert is niet handig. Opvallend genoeg staat deze functie standaard uit. Je moet deze nieuwe functie daarom handmatig even aanzetten op je AirPods. Dat doe je op de volgende manier.

Verbind je AirPods met je iPhone; Open de ‘Instellingen’; Tik op je AirPods; Scrol naar beneden en zet de schuifknop aan bij ‘Pauzeer media als je in slaap valt’.

Apple geeft zelf geen uitleg over hoe de AirPods precies kunnen detecteren dat je in slaap valt. Waarschijnlijk gebruikt de functie verschillende sensoren in je AirPods om langdurige inactiviteit te interpreteren.

Jammer genoeg is de nieuwe functie niet beschikbaar op alle AirPods. Je moet hiervoor de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 of de AirPods 4 hebben. Oudere AirPods-modellen (en de AirPods Max) missen deze optie.

Apple’s allernieuwste oortjes: de AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 hebben een hartslagmeter gekregen waarmee je tijdens het sporten nu ook zonder Apple Watch je hartslag in de gaten kunt houden. Maar de oortjes hebben nog veel meer verbeteringen.

Zo is de actieve ruisonderdrukking een stuk beter geworden. Volgens Apple is die zelfs tot twee keer beter in vergelijking met de AirPods Pro 2. Dat betekent dat de AirPods Pro 3 geen moeite meer hebben met drukke ruimtes, want ze houden storende achtergrondgeluiden veel beter tegen.

Verder zijn de AirPods Pro 3 beter stof-, zweet- en waterbestendig en is de pasvorm verbeterd. Dat de AirPods Pro 3 over veel nieuwe functies beschikken zien we gelukkig niet terug in de prijs, want Apple heeft de startprijs van de AirPods Pro dit jaar zelfs verlaagd. Voor de beste prijzen check je onze AirPods Pro 3-prijsvergelijker.