Apple geeft je AirPods (Pro) een standaardnaam na het instellen. Dekt deze aanduiding de lading niet, of heb je meerdere bluetooth-oordopjes in huis? Dan kan het handig zijn om de AirPods een andere naam te geven. Dit doe je zo.



Tip: Naam van AirPods veranderen

Zijn er meerdere mensen in jouw huishouden met dezelfde naam? Of heb je inmiddels enkele AirPods-generaties gekocht, of gebruik je daarnaast nog andere bluetooth-oordopjes? Dan heb je vast en zeker gemerkt dat de standaardnaam van AirPods best generiek is. Een vergissing is dan ook zo gemaakt. Gelukkig kun je de naam van AirPods (Pro) heel makkelijk wijzigen:

Open de Instellingen-app van de gekoppelde iPhone; Ga naar ‘Bluetooth’ en tik op het informatieteken achter de huidige naam van je AirPods; Selecteer de naam, voer een nieuwe naam in en tik op ‘Gereed’.

Als het goed is zie wordt nu de nieuwe naam van je AirPods gebruikt in instellingen en tijdens het verbinden via bluetooth. Bovenstaande aanwijzingen werken op alle uitvoeringen van Apples oordopjes. Je kunt de naam zo vaak aanpassen als je maar wil. In hetzelfde menu kun je overigens ook andere instellingen wijzigen, zoals wat er gebeurt wanneer je twee keer op een AirPod tikt.

Haal alles uit je AirPods

AirPods staan bekend om hun gebruiksgemak. De meeste functies spreken dan ook voor zich. De oordopjes hebben echter een stuk meer om het lijf en zitten boordevol handige trucjes. Check ons overzicht van AirPods-tips voor 8 handige weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat ze een telefoongesprek kunnen opnemen? Ook hebben we een artikel geschreven met specifieke tips voor de AirPods Pro, een luxere uitvoering van de reguliere AirPods.