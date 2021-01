Heb je een AirPods Max en kraakt het geluid, of loop je tegen andere problemen aan? Probeer de over-ear-hoofdtelefoon dan eerst te resetten. In deze handleiding leggen we uit hoe het werkt.

Handleiding: AirPods Max resetten

Werkt de bluetoothverbinding niet goed, of laat de geluidskwaliteit van je AirPods-koptelefoon te wensen over? Het resetten van een AirPods Max is kinderspel en verhelpt het gros van de problemen. Je hebt alleen de bijgeleverde usb-c naar Lightning-kabel nodig. Check? Volg dan onderstaande aanwijzingen:

Zorg ervoor dat je de AirPods Max een paar minuten oplaadt voordat je begint met resetten; Houd gelijktijdig de ruisbeheersingsknop en Digitale Kroon ingedrukt; Blijf de knopjes ingedrukt houden totdat het led-lampje op de onderkant van de rechteroorschelp oranje begint te knipperen; Laat los: de koptelefoon is nu gereset.

Een harde reset

Hebben bovenstaande instructies het probleem niet opgelost? Dan kun je de koptelefoon het best een ‘harde’ reset geven. Hierbij breng je de AirPods Max terug naar de fabrieksinstellingen. De koptelefoon ‘vergeet’ al jouw persoonlijke instellingen en je begint dan ook met een schone lei.

Zo herstel je de fabrieksinstellingen op een AirPods Max:

Leg je AirPods Max aan de oplader voordat je begint; Houd de ruisbeheersingsknop en Digitale Kroon ingedrukt; Blijf de knopjes zo’n 15 seconden ingedrukt houden totdat het lampje eerst oranje, en daarna wit begint te knipperen; De fabrieksinstellingen zijn nu hersteld.

De Apple-koptelefoon ‘gedraagt’ zich nu zoals op het moment dat je ‘m uit de verpakking haalde. Je moet hem dus bijvoorbeeld weer koppelen met je Apple-apparaten.

