De AirPods Max belooft ontzettend goed te zijn, maar is allesbehalve goedkoop. Gelukkig zijn er meer dan genoeg hoogwaardige draadloze koptelefoons te koop voor minder dan 629 euro. In dit artikel zetten we dan ook drie AirPods Max-alternatieven op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Alternatieven voor de AirPods Max

Het hoge woord is eruit: Apple heeft een over-ear hoofdtelefoon gemaakt. Na de aankondiging van de AirPods Max ging de discussie online en op fora vooral over de prijs. Apples hoogwaardige hoofdtelefoon kost 629 euro en dat is een hoop geld.

Of de AirPods Max dit prijskaartje gaat waarmaken is nog maar de vraag: wij moeten de koptelefoon nog gaan reviewen. Wel staat als een paal boven water dat lang niet iedereen zoveel geld voor een koptelefoon wil neerleggen.

1. Sony WH-1000XM4

De Sony WH-1000XM4 kwam in de zomer van 2020 uit en geldt inmiddels als de gouden standaard op het gebied van noise cancelling. Veel media roemen de koptelefoon om zijn indrukwekkende ruisonderdrukking en ook de drukbediening valt in de smaak. Je kunt bijvoorbeeld je hand op de rechterschelp leggen om de muziek even te pauzeren.

Ten opzichte van de AirPods Max heeft de Sony WH-1000XM4 wel een meer behouden design: hij ziet er vrij standaard uit. Dat doet niets af aan de geluidskwaliteit, want die is uitstekend. Ook zit de koptelefoon als gegoten dankzij het kussentje op de hoofdband en is hij bijna de helft goedkoper dan de Apple-headset. Bovendien heeft hij een accuduur van 30 uur, dat is 10 uur meer dan de AirPods Max.

Bekijk de Sony WH-1000XM4 bij:

2. Bang & Olufsen Beoplay H9

Vind je de AirPods Max net iets te duur, maar hecht je wel heel veel waarde aan goed geluid en ben je bereid daarvoor in de buidel te tasten? Neem dan eens een kijkje bij de Beoplay H9 van audiofabrikant Bang & Olufsen. Deze draadloze koptelefoon beschikt over indrukwekkend geluid, is gemaakt van geborsteld aluminium en echt leer en gaat 25 uur mee op één acculading.

De rechteroorschelp is aanraakgevoelig en gebruik je dus om bijvoorbeeld de muziek te pauzeren. Uiteraard werkt de Bang & Olufsen Beoplay H9 samen met alle populaire spraakassistenten, waaronder Siri. Ook beschikt de hoofdtelefoon over actieve ruisonderdrukking. Aan de hand van microfoons meet ‘ie continu hoeveel ruis er om jou heen is en past hier de audio-instellingen automatisch op aan.

Bekijk de Bang & Olufsen Beoplay H9 bij:

3. Bowers & Wilkins PX7

Ook audiogigant Bowers & Wilkins heeft een uitstekend AirPods Max-alternatief in de aanbieding. De PX7-hoofdtelefoon is compleet draadloos, beschikt over allerlei audiofuncties (waaronder natuurlijk ruisonderdrukking) en is ook nog eens slim. De muziek stopt bijvoorbeeld op het moment dat je een oorschelp afdoet of de koptelefoon om je nek hangt.

De Bowers & Wilkins PX7 heeft een accuduur van 30 uur en is water-, stof- en vuilbestendig. Je kunt de koptelefoon dus eventueel ook tijdens het sporten dragen. Verder zit er een app bij de over-ear headset om allerlei instellingen te personaliseren, bijvoorbeeld de mate van actieve ruisonderdrukking. Tot slot is de Bowers & Wilkins PX7 een flink stuk goedkoper dan de AirPods Max.

Bekijk de Bowers & Wilkins PX7 bij:

Op naar de review

Wij krijgen de AirPods Max binnenkort binnen en gaan ‘m dan uiteraard uitgebreid testen. Wil je weten of de koptelefoon echt zo goed klinkt? Meld je dan aan voor de iPhoned-nieuwsbrief of download de gratis app om op de hoogte te blijven van onze review.