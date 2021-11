Laden je AirPods niet meer op? Probeer deze oplossingen

Laden je AirPods ineens niet meer op? Dat is vervelend, maar waarschijnlijk kun je het probleem redelijk makkelijk zelf oplossen. Hierbij 6 tips.

Als je AirPods niet meer opladen

AirPods laad je op door ze in de meegeleverde oplaadcase te stoppen. Die hoes heeft, afhankelijk van welke versie je hebt, genoeg stroom om de oordopjes drie tot vijf keer van stroom te voorzien. Maar, wat doe je wanneer de AirPods ineens niet meer opladen?

1. Is er contact?

Wanneer je je AirPods in het oplaaddoosje stopt zou je een klikgeluidje moeten horen. Op dit moment maken de magneten van de oordopjes namelijk contact met die van de houder en kan er worden opgeladen.

Hoor je geen klikgeluid? Controleer dan of er toevallig vuil in de case van de AirPods zit waardoor de oordopjes niet helemaal passen. Er is weinig ruimte in de oplaadcase dus een beetje vuil gooit al snel roet in het eten. Tip: je kunt dit eventueel verwijderen met een wattenstaafje.

2. Schoonmaken

Ook belangrijk: wanneer je AirPods smerig zijn, zit er misschien stof of iets anders rondom de connectorpunten onderaan. Hierdoor kunnen de oordopjes mogelijk niet aansluiten op de magneetjes van de oplaaddoos. Het is dus altijd de moeite waard om even de onderkant van je AirPods schoon te maken.

3. Een andere kabel doet wonderen

Zie je geen groen lichtje bij het opladen van je AirPods-case? Dan is er op dit moment misschien geen verbinding met het stroomnet, dus controleer eerst of de kabel goed in het doosje zit. Verwijder eventueel stof of ander vuil uit de aansluiting van het doosje.

Check ook direct of de stekker wel echt in het stopcontact zit. Heb je nog steeds geen contact? Probeer dan of het met een ander kabeltje wel werkt.

Ben je draadloos aan het opladen? Probeer de AirPods-oplaadcase dan op verschillende plekken van de draadloze oplaadmat te leggen om zo te checken op welke punten het lukt.

4. Firmware updaten

Wanneer je je AirPods al even niet hebt bijgewerkt zit het probleem mogelijk in de firmware. Om de zoveel tijd brengt Apple een nieuwe software-update uit en die updates heb je nodig om de oordopjes goed te laten werken. Probeer daarom om de AirPods even te updaten.

5. Resetten

Hebben bovenstaande tips niet geholpen? Probeer de AirPods dan te resetten. Op dat moment gaan de oordopjes naar de fabrieksinstellingen en moet je dus opnieuw koppelen met je iPhone, iPad of Mac. Het voordeel van resetten is dat onverklaarbare problemen ineens opgelost kunnen zijn.

6. Wanneer niets lukt

Laden je AirPods nog steeds niet op en heb je alles al geprobeerd? Dan zit er niets anders op dan terugsturen. Controleer of je nog garantie op de oordopjes hebt en retourneer ze bij Apple (of de plek van aankoop).

