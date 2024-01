AirPods verbinden met Google Chromecast: zo doe je dat

Wil je in alle stilte naar je televisie kijken? Of is er veel lawaai bij je in de buurt? Dan is het handig om je AirPods met de Google Chromecast te verbinden. Zo doe je dat!

Zo werkt Google Chromecast

De Google Chromecast is inmiddels onmisbaar als je geregeld naar series en films kijkt, maar nog een ‘oude’ televisie hebt. Met het externe apparaat bekijk je Netflix, Videoland en andere streamingdiensten op je televisie, zonder dat je televisie daarvoor verbonden met internet hoeft te zijn. Zo tover je iedere televisie dus om tot een smart-tv, zonder dat je het nieuwste model hoeft te kopen.

Het grote voordeel van Google Chromecast is natuurlijk dat je niet meer afhankelijk bent van het kleine scherm van je iPhone (of iPad). In plaats daarvan kijk je series en films op het grote televisiescherm. Helaas heb je dan ook sneller last van omgevingsgeluid, waardoor je de televisie soms ongewenst harder moet zetten. Of je moet de televisie juist zachter zetten, omdat anderen last hebben van jou. In dat geval is het handig om je AirPods met Google Chromecast te verbinden.

Naar Chromecast luisteren via AirPods

Wil je jouw AirPods verbinden met Google Chromecast? Daarvoor moet je de Chromecast met Google TV hebben, dat is de nieuwere witte uitvoering van het apparaat met afstandsbediening. Deze versie is voorzien van bluetooth, dat natuurlijk nodig is om je AirPods te verbinden met het apparaat. Heb je de juiste uitvoering van Chromecast? Dan gaat het koppelen van je AirPods als volgt:

Druk op de homeknop op de afstandsbediening; Ga op het beginscherm van de Chromecast naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Bluetooth’; Druk op ‘Afstandsbediening of accessoire koppelen’; Open de oplaadcase van de AirPods en houd de knop op de achterzijde ingedrukt; Selecteer je AirPods zodra ze verschijnen op je Chromecast; Kies tot slot voor ‘Koppelen’.

Om de AirPods te koppelen met de Chromecast moeten de oortjes in de oplaadcase zitten. Lukt het verbinden niet? Zorg dan dat je de knop op de oplaadcase ingedrukt houdt, tot de Chromecast aangeeft klaar te zijn met koppelen. Daarna kun je naar de series en films op je televisie kijken, terwijl je het geluid via je oortjes hoort.

AirPods gebruiken bij Chromecast

Het verbinden van je AirPods gaat natuurlijk ook via de bluetooth van je televisie, maar veel oudere modellen zijn niet voorzien van bluetooth. Met Chromecast voorzie je ook oudere televisies van bluetooth, waardoor je ook externe speakers kunt verbinden met het apparaat. Wil je liever in alle rust naar televisie kijken? Dan zijn de AirPods een goede optie.

Heb je last van omgevingsgeluid en gebruik je AirPods Pro (2)? Schakel dan ruisonderdrukking in, zodat je geen storende geluiden meer hoort. Zo hoor je het geluid van de televisie nog beter en wordt vervelend achtergrondgeluid weggefilterd. Wel zo handig als je langs een drukke weg woont of als je buren aan het verbouwen zijn.

Daarvoor heb je dan wel de AirPods Pro bij je Chromecast nodig. Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Bekijk de beste prijzen van de AirPods Pro dan in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

