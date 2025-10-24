Deze nieuwe AirPods-functie moet je direct aanzetten (en zo doe je dat)

Apple heeft veel nieuwe functies naar de AirPods gebracht, waarvan je er één het beste direct kunt aanzetten. Zo doe je dat!

Nieuwe functies voor AirPods

Er is een reeks nieuwe functies voor de AirPods beschikbaar! Apple heeft met iOS 26 niet alleen grote veranderingen naar de iPhone gebracht, ook de AirPods zijn verbeterd. Voor bepaalde features heb je de nieuwe AirPods Pro 3 niet nodig, omdat Apple ze ook naar eerdere modellen heeft gebracht. Eén van die nieuwe functies is slaapdetectie, dat je ook op de AirPods 4 en de tweede generatie van de AirPods Pro kunt aanzetten.

Met slaapdetectie registreren de AirPods of je tijdens het luisteren in slaap bent gevallen. Ben je niet meer wakker? In dat geval pauzeren de oortjes automatisch de media. Op die manier blijft je muziek, podcast, serie of film niet de hele nacht (of dag) doorspelen. Zo voorkom je dat de hele serie of film is afgespeeld terwijl je aan het slapen was. Slaapdetectie zorgt er bovendien voor dat je AirPods niet leeg zijn als je wakker wordt.

Zo schakel je slaapdetectie in

De nieuwe functie van de AirPods heeft meerdere voordelen, maar je moet deze wel aanzetten bij de instellingen van de oortjes. Slaapdetectie is onderdeel van iOS 26, dus zorg ervoor dat je iPhone is bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Die vind je op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Heb je iOS 26 geïnstalleerd op je iPhone? Dan schakel je slaapdetectie als volgt in op je AirPods:

Haal de AirPods uit de oplaadcase; Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies voor ‘AirPods’ bovenaan de instellingen; Scrol omlaag; Schakel ‘Pauzeer media als je in slaap valt’ in.

Als de AirPods niet verschijnen bovenaan de instellingen, kun je de nieuwe functie van de oortjes ook vinden onder ‘Instellingen > Bluetooth > Mijn apparaten’. Tik daar op het informatiesymbool (i) om het nieuwe onderdeel van de AirPods aan te zetten. Slaapdetectie is helaas dus niet beschikbaar op alle AirPods, alleen de AirPods 4, AirPods Pro 2 en de AirPods Pro 3 zijn voorzien van de nieuwe feature.

Meer over de AirPods

Slaapdetectie is een handige nieuwe functie van de AirPods, maar die moet je wel zelf aanzetten. Na het installeren van iOS 26 staat de verbetering standaard uit op de AirPods. Zorg er daarom voor dat je slaapdetectie direct inschakelt, want dat is goed voor de accu van de AirPods én voor je gehoor. Zo voorkom je dat er continu audio wordt afgespeeld, terwijl je aan het slapen bent.

Apple heeft met iOS 26 nog meer nieuwe functies naar de AirPods gebracht. Je kunt de oortjes met de nieuwe softwareversie gebruiken als camera-afstandsbediening en de geluidskwaliteit van de AirPods is sterk verbeterd. Dat geldt helaas niet voor alle AirPods, alleen deze modellen zijn uitgebreid met nieuwe functies in iOS 26. Krijgen jouw AirPods geen nieuwe functies en ben je op zoek naar nieuwe oortjes? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods 4 en de AirPods Pro 3, zodat je nooit teveel betaalt: