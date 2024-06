AirPods bedienen met de druksensor: deze handige opties zijn er

De AirPods Pro (2) en de AirPods 3 bedien je met de druksensor, maar daarbij heb je meerdere opties. Zo werkt de bediening van de oortjes!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods met druksensor

Apple introduceerde bij de AirPods Pro met de druksensor een nieuwe manier van bedienen. Je schakelt bij de oortjes tussen verschillende luistermodi door de steeltjes in te drukken. Ook het wisselen tussen nummers of het pauzeren van audio gaat via deze drukbediening. De tweede generatie van de AirPods Pro en de AirPods 3 namen dezelfde bediening over, waardoor je voor bepaalde functies je iPhone er niet meer bij hoeft te pakken.

Je kunt de steeltjes van de AirPods één, twee of drie keer kort achter elkaar indrukken. Daarmee activeer je verschillende functies, zoals de audio of de ruisbeheersing van de AirPods. Apple heeft deze functies standaard ingesteld, maar je kunt ze later ook wijzigen. Benieuwd naar de acties die worden uitgevoerd als je de drukbediening van de AirPods gebruikt? Deze vier opties zijn er bij de druksensor van de AirPods:

Eén keer indrukken : audio pauzeren of hervatten, telefoongesprek opnemen of weigeren;

: audio pauzeren of hervatten, telefoongesprek opnemen of weigeren; Twee keer indrukken : volgend nummer afspelen;

: volgend nummer afspelen; Drie keer indrukken : vorig nummer afspelen;

: vorig nummer afspelen; Eén keer lang ingedrukt houden: wisselen van luistermodus of Siri activeren.

Druksensor bij de AirPods instellen

Apple heeft deze functies standaard ingesteld, maar als gebruiker heb je de vrijheid om andere acties te koppelen aan de drukbediening. Wil je de instellingen aanpassen? Daarvoor moet je de AirPods Pro (2) of de AirPods 3 eerst uit de case halen en in je oren doen. Pak vervolgens je iPhone of iPad erbij om de instellingen voor de druksensor van de AirPods aan te passen. Dat gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Selecteer je AirPods onder je Apple ID; Tik op ‘Links’ onder ‘Houd AirPods ingedrukt’; Kies de gewenste functie voor je linker AirPod; Tik op ‘Vorige’ en kies voor ‘Rechts’ onder ‘Houd AirPods ingedrukt’; Kies de gewenste functie voor je rechter AirPod.

Welke functies je kunt selecteren is afhankelijk van de AirPods die je hebt. Bij de AirPods 3 kun je Siri activeren met de drukbediening, bij de AirPods Pro (2) is het ook mogelijk om de ruisbeheersing aan te passen op deze manier. Je kunt bij de Pro-modellen kiezen tussen ‘Uit’, ‘Transparantie’, ‘Adaptief’ en/of ‘Ruisonderdrukking’. Aan ieder oortje kun je meerdere soorten ruisbeheersing koppelen, daarvoor hoef je enkel op de optie te tikken bij de instellingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oproepregelaars van de AirPods

Bij de AirPods 3 en de AirPods Pro (2) is het ook mogelijk om je telefoongesprekken te beantwoorden met de druksensor. Je beantwoordt het gesprek standaard door eenmaal de oortjes in te drukken, maar andere functies kun je zelf instellen. Deze opties vind je in hetzelfde menu van de AirPods terug als hierboven beschreven, onder ‘Oproepregelaars’ bepaal je welke acties je koppelt aan de druksensor. ‘Geluid aan’ en ‘Stop gesprek’ kun je aanpassen naar ‘Druk eenmaal’ of ‘Druk tweemaal’.

Het is aan te raden om functies die je vaak gebruikt te koppelen aan de druksensor van je AirPods. Zit je vaak in een drukke ruimte? Dan kun je bij de AirPods Pro ruisonderdrukking activeren met de druksensor, zodat vervelend omgevingsgeluid wordt tegengehouden. Gebruik je Siri vaak? In dat geval is het slim om Apple’s spraakassistent te verbinden aan één van je oortjes.

Nieuwe AirPods kopen

Apple heeft de AirPods Pro (eerste en tweede generatie) en de AirPods 3 voorzien van de druksensor. Bij andere modellen moet je tikken op de zijkant van de oortjes om de audio te bedienen. Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Apple’s beste oortjes zijn op dit moment de AirPods Pro 2, met actieve ruisonderdrukking, siliconen opzetstukjes en verschillende soorten ruisbeheersing.

Vind je de AirPods Pro 2 te duur? Dan beschikken de AirPods 3 ook over een druksensor, waarmee je handige functies activeert. Daarnaast hebben de oortjes geen siliconen opzetstukjes, dat een belangrijk voordeel is als je de Pro-modellen niet fijn vindt zitten. Bekijk de beste prijzen van de AirPods 3 en de AirPods Pro 2 in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt voor de oortjes!

Apple AirPods 3 deals Apple AirPods 3 € 174,95 1 dag Bekijk bij Amazon Vergelijk alle Apple AirPods 3 prijzen